10 необычных туристических мест Москвы на окраине города

Многие ошибочно считают, что Москва – это скучный деловой центр, который привлекает людей, находящихся в погоне за большими деньгами и карьерными перспективами, а туристам здесь делать нечего. Такие достопримечательности, как Красная площадь и небоскребы Сити давно надоели публике, а смог и традиционные дорожные заторы стали весомой причиной, чтобы держаться подальше от центральных частей города.

Жители столицы не подозревают, сколько достойных внимания мест можно посетить, если отдалиться от Третьего транспортного кольца. Москва имеет богатую и насыщенную разными событиями историю существования. За долгие века своего становления город менялся: его осаждали и пытались разрушить, менялись правители, власти, менялись люди, эпохи и каждая оставляла что-то на память о себе для будущих поколений.

Краеведы знают много туристических мест на окраинах города, которые нужно посетить ради новых впечатлений. С пользой и интересом можно провести время без утомительных перелетов и дорогостоящих туров в экзотические страны.

Московский Симонов монастырь

Это древний архитектурный памятник. Монастырь пережил эпидемию чумы, набеги татар, атаку французов и еще много судьбоносных, порою трагических, событий. Назван комплекс в честь Успения Пресвятой Богородицы, а был основан в 1370 году. Этот памятник архитектуры расположен на улице Восточная вблизи станции метро «Автозаводская». До наших дней уцелели лишь несколько строений монастырского комплекса, но это место точно заслуживает внимания. Не менее интересна история существования монастыря и события, которые были связаны с ним.

Несмотря на тот факт, что основатель монастыря святой Феодор стремился к полному единению, выбирая укромное место для строительства, жизнь монахов была насыщена событиями, ставшими частью истории не только Москвы, а и всей России. В 1476 году купол собора был сильно разрушен молнией, постройку восстановили в конце XV века. Сам монастырь со временем стал популярным местом, в его стенах имелись и эксклюзивные апартаменты для царя Федора Алексеевича, часто приезжавшего туда, чтобы помолиться в одиночестве. В комплекс монастырских строений начали вкладывать большие деньги, над его оформлением трудились лучшие царские мастера по росписи и резьбе.

Были в истории монастыря и трагические главы. В 1771 комплекс был упразднен и превращен в карантин для заболевших чумой – такой приказ отдала Екатерина II. Духовную обитель восстановили в 1795 году, но ей еще не раз предстояло исполнять роль щита для Москвы от врагов. Монастырь устоял и даже смог отразить набег крымского хана Казы-Гирея, а в 1812 году был разорен французами. Уже во времена СССР, Симонов монастырь был расформирован и официально закрыт, а после распада Союза стал пристанищем для слепых и слабослышащих людей. Уцелевшие остатки монастырского ансамбля признаны историко-архитектурной памяткой южной окраины Москвы.

«Поселок художников»

Этот дачный поселок, расположен среди многоэтажных домов в одном из отдаленных районов Москвы – Сокол. Контраст разных эпох, слившихся воедино, впечатляет своим видом. Небольшие аккуратные домики за деревянными заборами расположились в 150 метрах от оживленного шоссе и многоэтажек.

Дачный поселок был построен еще в 1923 году, каждая улица названа в честь одного из известных художников. На время строительства, дизайн и архитектура каждого из домиков были оригинальными, их создавали по проектам известных на весь Союз деятелей – Щусева, Кондакова, братьев Весниных, Марковникова.

Прогуливаясь улочками поселка, можно увидеть строения в нескольких архитектурных стилях. Здесь есть домики, похожие на крепости сибирских казаков, кирпичные коттеджи с мансардами, рубленные избы и избы-башни.

Проект строительства этого поселения – настоящий эксперимент. Советские архитекторы стремились создать город-сад, где символом каждой улицы является определенное дерево. Например, улочка имени Брюллова усажена красными кленами, а Поленова – липами. Поселок художников стал первой ласточкой, архитекторы-экспериментаторы мечтали застроить все окраины Москвы подобными поселками, но уже с развитой внутренней инфраструктурой: школами, больницами, библиотеками.

Все, кто посещал это удивительное место, отмечают, что чувства, которые испытывает человек, оказавшись в точке пересечения абсолютно разных эпох, непередаваемы. Когда-то в этом дачном поселке кипела жизнь, здесь работал первый экспериментальный детский сад, где была всего одна воспитательница, а роль ее помощниц по очереди исполняли матери самих детсадовцев.

Время шло, Москва строилась, превращаясь в современный мегаполис, но поселок решили сохранить. В 1935 году в небе над кооперативом столкнулись самолет АНТ-20 и небольшой истребитель, оба рухнули на территории поселка. Никто из местных не пострадал. Это не единственное знаковое событие в истории дачного кооператива.

С наступлением »лихих девяностых», дачи начали заселять криминальные авторитеты, выкупая их у местных за немалые деньги, а наиболее несговорчивых попросту выселяли.

До наших дней в оригинальном своем виде уцелело небольшое количество домов, основная масса архитектурного наследия была переделана на современный лад. И все же, «дачи художников» заслуживают внимания, поскольку такое место является настоящим оазисом для уставших от современного города москвичей.

Тур по кафе студгородка РУДН – весь мир в тарелке

Необчный вариант гастрономического туризмам – это посещение Обручевского района, где расположен Российский университет дружбы народов. Вряд ли где-то еще можно попробовать аутентичную кухню разных народов мира за небольшие деньги.

Этот факт привлекает москвичей, посещающих территорию студгородка в поисках блюд индийской, ливанской, итальянской, китайской, перуанской и эфиопской кухонь.

Индийское кафе «Деви»

Индия – родина вегетарианства, а еще в этой стране особое значение придается самому процессу приготовления пищи. В заведении можно попробовать знаменитый индийский чай масала, который готовят под непрерывное пение мантр. Здесь расскажут, какие блюда предпочитают яркие представители Болливуда.

Ливанское кафе «Бейрут»

Еще одно место, популярность которого обусловлена тем, что ливанцы особое значение придают здоровой пище. Всегда интересно попробовать блюда правильного питания, приготовленные из непривычных продуктов.

Кафе африканской кухни «Авеню»

Африканские кулинарные шедевры сложно найти и отведать даже в центре Москвы, но в студгородке РУДН можно не только выпить чашечку соленого эфиопского кофе, но и познакомиться с интересными и необычными застольными традициями Африки.

Местные завсегдатаи – эфиопские студенты, которые с радостью рассказывают о традициях приготовления и употребления блюд африканской кухни.

Несмотря на такую неординарность, кафе-сити РУДН остается «секретным» местом для большинства москвичей и гостей столицы, которые даже не догадываются, что гастрономический тур сразу по нескольким экзотическим странам можно совершить, не покидая мегаполис.

На территории студгородка работает магазин индийских специй, в котором делают свои покупки повара со всех уголков столицы.

Особенность кафе-сити РУДН – это вовсе не доступ к кулинарным изыскам, а сам факт того, что огромное количество людей из разных стран живут, работают и учатся в одном месте, являясь воплощением миниатюры нашего мира.

Бойня-Товарная – прогулка по непарадной Москве

Эта заброшенная железнодорожная станция окружена мистическими промышленными пейзажами. Промзона переживает упадок и постепенно ее поглощает современный мир, но атмосфера былых времен все еще витает в тех местах, где когда-то кипела жизнь.

Расположена станция недалеко от Волгоградского метро и имеет выход на железнодорожное московское кольцо. В начале века здесь работали скотобойни и мясокомбинат, что и дало название грузовой станции. Бойня-Товарная состоит из двух парков – городского и товарного, а также на территории размещен законсервированный сквер Симоново.

Окончательно жизнь на станции замерла 2 мая 2014 года. Подобные места – это действительно уникальные, редкие и в своем роде неформальные достопримечательности, которые стоит посетить хотя бы по той причине, что время их не щадит. Пройдет еще несколько лет и станции Бойня-Товарная не станет, а вместе с ней исчезнет и непередаваемая атмосфера урбанистической Москвы.

«Немецкая слобода» в Щукино

Этот архитектурный ансамбль знаменит тем, что возвели его в послевоенные годы немецкие военнопленные. Квартиры предназначалось для офицеров, вернувшихся с фронта.

Жилой комплекс выполнен в стиле советского неоклассицизма и состоит из одиннадцати 2-3-этажных домов. Квартиры с высокими потолками и 70-сантиметровыми стенами долгое время занимали именитые деятели культуры и искусства, представители партийной элиты и НКВД. После распада Союза на “немецкие дворики” претендовали частные строительные компании, но местным жителям Щукино удалось объединиться и добиться для этого места присвоения статуса историко-архитектурной достопримечательности.

«Немецкая слобода» является частью городских легенд, а историки и краеведы до наших дней спорят о том, участвовали ли немцы в процессе возведения этих домов.

Особого внимания заслуживает и место, на котором возведен комплекс – Октябрьское поле. Эти края привлекают работников кинематографа, которые охотно организовывают съемки на фоне сохранившегося антуража послевоенной Москвы.

Русская Швейцария в Куркино

Это самый экологически чистый и безопасный район Москвы, где до сих пор можно встретить сохранившиеся уголки первозданной природы. Эстетические качества этого района вполне могут составить конкуренцию предместьям Лондона и Парижа.

С высоты птичьего полета Куркино напоминает швейцарские курортные зоны с живописными пейзажами и горнолыжными склонами. Лоск современной Европы району придают комфортабельные таунхаусы и жилые высотки, многие из этих зданий построены по индивидуальным проектам и не имеют аналогов во всем мире.

Кроме архитектурных изысков и красоты местной природы, особого внимания заслуживает история этого места.

Район был спроектирован в 80-е годы, представляя из себя образец современного строительства с оглядкой на актуальные урбанистические тенденции тех лет. Однако, первые поселения на территории Куркино возникли еще 600 лет назад. На протяжении всей истории существования села, здесь проживали или бывали на отдыхе выдающиеся политики, артисты, писатели, дипломаты. Черпали вдохновение от местных пейзажей Исаак Левитан и Виктор Васнецов.

Покинув поселение и направившись в долину реки Сходня, что вдоль по Куркинскому шоссе, можно попасть на земли природного заповедника. На 273 гектарах парка водится большое количество животных, многие виды занесены в Красную книгу Москвы. Сама природа заповедника настолько разнообразна, что за один день прогулки по туристическим тропам можно пройти через лесной массив, болотца и ручейки, взобраться по крутым склонам и отдохнуть на берегу извилистой реки.

Долина Сходни и район Куркино – это отличное место для культурного туризма, искателей приключений и просто желающих отдохнуть в парковой зоне, где оборудован уголок для пикников и барбекю.

Северный речной вокзал

Это важный стратегический объект Москвы и одна из знаковых достопримечательностей города. К разработке проекта и созданию конструкции речного вокзала приложили руку известные мастера мира архитектуры. Само здание имеет форму гигантского корабля, украшенного оригинальными архитектурными элементами, а его длина составляет 150 метров.

В туристическом ракурсе, особый интерес представляет именно здание Северного вокзала, поскольку оно является памятником сталинской архитектуры. Центральный вход в здание украшает панно, выполненное в технике майолики. Внимания заслуживает и известная картина «Москва будущего». Отличительной частью на территории речного вокзала являются террасы с фонтанами, украшенные фигурами белых медведей и символичными названиями «Север» и «Юг». Действительно, пути с причала ведут на дальний север и дальний юг. Несмотря на то, что речной вокзал расположен на северной окраине города, он по праву может считаться визитной карточкой Москвы.

Щукинский полуостров

Расположен полуостров в Строгино на северо-западной окраине Москвы. Ранее в Строгинской пойме находился карьер, вырытый заключенными ГУЛАГа, но со временем карьер затопили, вследствие чего образовался полуостров.

Щукинский полуостров – отличная локация для пешего туризма и занятия экстремальными видами спорта, например, сноукайтингом. А еще здесь можно наблюдать редкое природное явление – неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Облака, образуемые между двумя слоями воздуха разной плотности, смотрятся весьма эффектно.

Необычный, завораживающий и немного зловещий антураж на полуострове образовался вокруг недостроенного жилого комплекса «Дом Серебряный Бор». Однако, недострой вовсе не портит общую картину на полуострове, наоборот, придает ей изюминку и загадочность.

Само место является нетипичным по меркам Москвы, поскольку сюда еще не успела добраться «железная рука мегаполиса» и природа сохранилась в своем первозданном виде.

Любители пешего туризма смогут также получить массу удовольствия от прогулки по Строгинскому затону обратно на материк.

Гольяново – самое опасное место на Земле

Эта административная единица сама по себе является достопримечательностью, которую необходимо посетить. Район неспроста называли самым опасным местом в стране.

Такую сомнительную славу эту окраина снискала в “лихие 90-е”, когда на постсоветском пространстве начались сложные времена, связанные с ростом преступности и высоким уровнем социальной неустойчивости. Популярное американское издание The Huffington Post, внесло Гольяново в тройку самых опасных мест на плане, рекомендуя оказавшимся там туристам ходить по улицам не привлекая к себе внимания и не вступая в контакт с местными. В этом криминальном рейтинге Гольяново уступает только колумбийской Боготе и печально известному цыганскому кварталу в Пловдиве.

Конечно, туристические исследования американских корреспондентов сложно назвать даже близкими к истинному положению день. Сегодня Гольяново – это один из крупных спальных районов Москвы, который не лишен своей историко-культурной ценности.

Поскольку иностранная пресса описывает район как мифологизированный квартал для преступных банд, а путешествие по нему, как некую разновидность экстремального туризма, неудивительно, что наплыва туристов там нет. Подавляющее большинство москвичей не посещали эту окраину, что можно считать досадной оплошностью.

Здесь есть масса колоритных и самобытных достопримечательностей, культовых мест с вкуснейшими пирожками и разливными напитками, а главное событие на районе – ежегодные военно-патриотические игры «Гольяновская зарница».

Поездка в Гольяново – это шанс ненадолго предаться размеренной жизни без лишней суеты.

Железная крепость мотоклуба «Ночных волков»

Байк-центр Sexton – культовое место в Северо-Западном административном округе Москвы. Это первый байкерский клуб, признанный достопримечательностью столицы.

Сам «железный город» построен членами официально зарегистрированного мотоклуба «Ночные волки». Sexton расположился на месте бывшей автомобильной свалки, клуб является «handmade» творением.

Посещение железной крепости взрослые и дети получают массу положительных эмоций, окунувшись в атмосферу сказки или героической саги. Вопреки фэнтэийному образу, байк-центр оснащен современной площадкой для проведения концертов, фестивалей и других массовых мероприятий.

Очевидно, что туристическая Москва – это не только центральная часть города с уже надоевшими достопримечательностями и официальные маршруты для путешественников. В летописи города много глав, некоторые из них трагичны, а некоторые триумфальны, но одинаково волнующе и приятно узнавать новое и удивительное о родном городе.