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Ведущие «Авторадио» вручили награду «Легенда шоу-бизнеса» группе «Дискотека Авария»

editor
By editor
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дискотека авария
Фото © пресс-служба ГПМ Радио

7 июня внимание миллионов россиян было приковано к LIVE Арене, где прошла ХХ юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Церемония назвала главных героев российской сцены. В номинации «Легенда шоу-бизнеса» победу одержала «Дискотека Авария». Золотую тарелку МУЗ-ТВ солистам группы Алексею Рыжову и Алексею Серову вручили ведущие шоу «Мурзилки Live».

«Обычно в конце концерта выступают хедлайнеры, но сегодня особенный случай. Во-первых, на «Премии МУЗ-ТВ» работает открытая студия «Авторадио» и это – уникальное сотрудничество. Во-вторых, в следующем году шоу «Мурзилки Live» исполняется 25 лет. За эти годы выросло не одно поколение артистов, которые побывали с живыми концертами в нашей студии, а сегодня поднимаются на сцену уже в статусе легенд», – заметили Брагин, Гордеева и Захар.

Популярная радиостанция выступила генеральным информационным партнером самого ожидаемого музыкального события года. Открытая студия «Авторадио» работала на территории LIVE Арены на протяжении всей церемонии. После награждения ее посетили и музыканты «Дискотеки Авария»: «Когда сказали, что мы – легенды, было неожиданно. Мы привыкли к наградам, но за лучшие песни или как лучший исполнитель, теперь доросли и до такого уровня».

Группе исполняется 35 лет, и впереди много интересного. 14 декабря состоится большой сольный концерт, и «Дискотека Авария» планирует провести его на LIVE Арене. А в этом году музыканты записали песню вместе с Ольгой Бузовой. «Это была интересная и эмоциональная работа, такой крик души. Мы рассказали свою историю, а Оля добавила в нее новые краски», – поделились Алексей Рыжов и Алексей Серов в эфире «Авторадио».

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