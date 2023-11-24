На Кубе и в Венесуэле прошли мероприятия по изучению русского языка и культуры

В ноябре 2023 года Московский государственный лингвистический университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации организовал в Латинской Америке серию открытых образовательных, научных и просветительских мероприятий для всех, кто интересуется изучением русского языка и культуры. Лекции и мастер-классы, разработанные профессорами МГЛУ, прошли на Кубе и в Венесуэле.

16 и 17 ноября мероприятия прошли в Гаванском университете Кубы. Участниками стали преподаватели Гаванского университета (UH), Технологического университета Гаваны (CUJAE), а также педагоги из кубинских провинций Матансас и Гуантанамо. А 20 и 21 ноября образовательные мероприятия прошли уже в Венесуэле – в Боливарианском университете в Каракасе. Гостей напутствовал посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров: «Я очень рад приветствовать участников интерактивной конференции, организованной Московским государственным лингвистическим университетом, всех, кто любит язык и культуру моей Родины – России. Русский язык общения, образования, науки, культуры, бизнеса, дипломатии – это язык, который нас объединяет».

Программа, разработанная профессорами МГЛУ, включала как специализированные мероприятия, ориентированные на экспертное педагогическое сообщество, так и общедоступные виды работы для широкого круга слушателей. Среди них: круглый стол «Русский язык в странах Латинской Америки», лекции по подходам к обучению и феноменам русской литературы, интерактивные занятия, панельные дискуссии и виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее.

Изучение русского языка открывает перед жителями стран Латинской Америки широкие возможности для дальнейшего обучения в вузах России, профессиональной реализации в российских компаниях и развития международного бизнеса. На Кубе и в Венесуэле, которые имеют исторически тесные экономические и культурные связи с Россией, интерес к русскому языку остается традиционно высоким. Это предполагает расширение числа образовательных языковых проектов для жителей стран.

В мероприятиях приняли участие ученые, педагоги, научные сотрудники, сотрудники центров открытого образования, а также представители общественности, изучающие русский язык, и семьи соотечественников, проживающие в странах Латинской Америки.