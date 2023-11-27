БЕЛГРАД (Сербия): Императорский фарфор был представлен в Национальном музее Сербии во время дней Эрмитажа

В основу выставки вошли знаменитые парадные сервизы, подаваемые во время обедов и приемов в Зимнем дворце и других императорских резиденциях. Прекрасные предметы были точно реконструированы профессиональными скульпторами и художниками на основе исторических моделей из собрания Эрмитажа.

Шедевры русских мастеров второй половины XVIII – начала XX века созданы с учетом всех нюансов сложных форм, пластического и живописного декора оригинала. Экспонаты, представленные на выставке «Императорский фарфор», относятся к временам правления практически всех российских императоров – от Елизаветы Петровны до Николая II. Выставленные произведения прикладного искусства созданы на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) в Санкт-Петербурге.

На выставке «Невидимое искусство», размещенной в галерее первого этажа Национального музея Сербии, посетители могли с помощью различных органов чувств познакомиться с избранными музейными предметами. Первая часть инклюзивной выставки посвящена находкам зороастрийского периода в Пенджикенте (современный Таджикистан) и раскопкам Пазырыкских курганов Горного Алтая. Трехмерное изображение настенных росписей Пенджикента, а также анимационные фильмы помогли посетителям узнать больше о смыслах, заложенных в рисунках. Вторая часть выставки была посвящена «невидимым помощникам» слепых людей – собакам – друзьям человека. Эрмитаж отобрал десять картин разных жанров с изображением собак и сделал их точные трехмерные слепки. Данная выставка входит в проект «Незримое искусство. Расширяя границы возможного».

«В Белграде мы демонстрируем новейшие аспекты нашей музейной деятельности, ее подход. На наших глазах, помимо виртуальности, рождается новая осязаемость. Например, проект «Невидимое искусство» - замечательная инклюзивная выставка, результат работы наших реставраторов. Инклюзия - одно из главных современных направлений работы Эрмитажа. Благодаря возможности физически прикоснуться к экспонатам, она создает новые ощущения для всех людей без исключения. Вторая выставка, «Императорский фарфор», связана с богатым императорским наследием Эрмитажа, которое по сей день вдохновляет художников и дизайнеров», – рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежных СМИ