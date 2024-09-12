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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На Литрес эксклюзивно представили литературно-медийный проект «Всадники»

editor
By editor
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Всадники

В книжном сервисе Литрес вышел литературно-медийный проект «Всадники», мистический триллер в декорациях современной Москвы, от digital-авторов платформы Литрес Самиздат и обладателей десятка литературных наград Гектора Шульца, Антона Мамона, Николая Ободникова и Андрея Полякова. Помимо книги,в проект входит комикс, полноценный музыкальный альбом и аудиоверсия романа от популярных чтецов. Презентация произведения состоялась на Московской международной книжной ярмарке 8 сентября 2024 года.

Роман

Иногда грехи прошлого столь страшны, что не хватает и нескольких жизней, чтобы расплатиться за них. По улицам современной Москвы бродят настоящие легенды Конца Света – всадники Апокалипсиса. Никем не замеченные, лишенные скакунов и ясности разума, они влачат жалкое человеческое существование. Теперь болезни, жажда крови, смерть и вечный голод обрушиваются на них самих. Но эти страдания лишь начало. По следам всадников идет беспощадная хищница – их давняя жертва, жаждущая мести.

Каждый из четырех авторов написал историю одного из всадников, а в финальной, пятой главе они встречаются в шокирующей развязке. Писатели не раскрывают авторство глав, и читателям придется попытаться угадать его самим. Стоит ожидать характерных для участников проекта жанров триллера и хоррора, контркультурной прозы, черного юмора и разнообразных отсылок к актуальным событиям. Действие романа разворачивается в разных странах и эпохах, но основные события происходят в столице России.

Мультимедийность и география проекта

Всего над «Всадниками» работали 12 человек из 6 регионов России. 20-страничный комикс, ставший полноценной частью книги, нарисовала нижегородская художница Рина Чистякова, а арты с персонажами создала Ольга Некрасова из Лобни.

В работе над аудиоверсией книги задействован звездный состав чтецов – дикторы, актеры озвучивания и «голоса года» разных лет премии «Электронная буква», а также лауреаты прочих премий: Светлана Шаклеина, Илья Дементьев, Григорий Метелица, Виталий Сулимов и Юрий Мироненко.

За саундтрек проекта отвечал композитор Иван Данюшкин из Санкт-Петербурга, он написал альбом из 6 музыкальных композиций, для которых вдохновлялся работами Циммера, Вагнера и современных игровых композиторов Майкла МакКана, Билла Брауна, Микаэля Сандгрена и других.

Выход и презентация

Электронная книга вместе с комиксом и саундтреком уже доступны в книжном сервисе Литрес. Выход аудиоверсии планируется позднее этой осенью.

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