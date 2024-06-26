Литрес и Музей истории ГУЛАГа выпускают аудиосборник Георгия Демидова «Любовь за колючей проволокой»

Книжный сервис Литрес и Музей истории ГУЛАГа совместно с Издательством Ивана Лимбаха выпустили аудиосборник «Любовь за колючей проволокой» Георгия Демидова. В него вошли произведения о том высоком чувстве, которое казалось невозможным на колымской каторге — трагической и обреченной лагерной любви. В озвучке приняли участие популярные артисты театра и кино: Максим Матвеев, Виктория Толстоганова, Мария Мацель, а также актер и режиссер проекта Дмитрий Николаев. Произведение доступно для бесплатного прослушивания на сайте и в приложениях Литрес.

Литрес, Музей истории ГУЛАГа и Издательство Ивана Лимбаха выпустили совместный аудиосборник рассказов «Любовь за колючей проволокой» — это третий том собрания сочинений Георгия Демидова — физика, ученика Ландау, узника колымских лагерей, автора произведений о жизни заключенных ГУЛАГа. В книге писатель повествует о человеческих чувствах в контексте жестокой лагерной действительности. Также в том вошли ранее не публиковавшиеся материалы следственных дел ― рассекреченные приговоры, вынесенные Демидову в 1938 и 1946 годах.

Каждая повесть обрела новую жизнь благодаря голосам талантливых актеров театра и кино: произведения «Под коржом» и «Убей немца» озвучил Максим Матвеев, «Перстенек» — Виктория Толстоганова, «Декабристка» — Мария Мацель, «На перекрестках невольничьих путей» — режиссер проекта Дмитрий Николаев.

«Я бы включил это произведение в список обязательной литературы к изучению в институтах и школах — такое чтение необходимо для каждого жителя нашей страны. Оно погружает в контекст и помогает проследить исторические взаимосвязи, объясняет причины человеческой жестокости, делает упор на очень важные и серьезные смыслы. Я почувствовал себя должным записать эту книгу. Когда ты понимаешь, что откровенность материала, те болевые точки, которые он затрагивает, те смыслы, которые он поднимает, те вопросы, которые он задает своим читателям, это все необходимо донести до зрителя. И если я, в этом смысле послужу каким-то мостиком — будет здорово. Автор книги вкладывает в каждое предложение очень много смыслов, они у него такие многосторонние, охватывающие очень много сфер. Я буду еще не раз обращаться к произведениям Георгия Демидова, стараться постичь его творчество», — отмечает Максим Матвеев.

«Это уже третья аудиокнига Георгия Демидова, над которой я работаю. Мне кажется, что важнейшей характеристикой произведений Георгия Демидова является искренность, основанная на личных, интимных переживаниях. С другой стороны, перед нами ясный, аналитический ум, который изучает и исследует суровый мир, в котором ему довелось жить. На проекте мне посчастливилось работать с замечательными актерами и актрисами. Надеюсь, что нам удалось оживить авторский текст, сделать его объемным и еще более эмоциональным», — комментирует Дмитрий Николаев.

«В рассказах меня поразили сопереживание и интерес, с которыми автор относится к своим героям. Люди живут в невыносимых условиях лагеря, и все же в их жизни есть место взаимной поддержке, дружбе и любви. Уверена, что Демидов многое пережил, когда был узником, но тем ценнее его способность говорить не только об ужасах, но и про редкие моменты радости», — делится впечатлениями Виктория Толстоганова.