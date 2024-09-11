Книжные новинки издательства «Стрекоза»

Русская народная сказка в обработке детского писателя Александра Афанасьева в серии «Книги нашего детства»

Сказка «Белая уточка» относится к числу наименее известных русских народных сказок. Хотя, как и положено во всех волшебных историях, есть здесь и прекрасная, доверчивая княжна, и злая, завистливая ведьма, и колдовство и, конечно, торжество добра над злом.

А еще эта сказка, записанная Александром Николаевичем Афанасьевым в Курской губернии в середине 19 века, учит нас тому, что всегда нужно быть осторожными и внимательным, не доверять чужим и верить своим.

В этом издании русская народная сказка представлена в чудесных иллюстрациях Тамары Шеваревой.

Сандра Гримм. Волшебный замок

Сандра Гримм — педагог по образованию и призванию, автор более 200 детских книг. А еще Сандра — мама трех сыновей. Книги Сандры Гримм любят дети и родители во всем мире, включая Россию и Германию, где она и родилась. Сандра объездила немало городов и за время своих путешествий накопила много захватывающих историй и познакомилась со многими удивительными людьми. Сегодня Сандра пишет детские книги – они уже занимают полки от пола до потолка, и их очень любят юные читатели и их родители.

Возвращаясь из школы, девочка по имени Метте случайно оказалась около странного замка. Неожиданно ворота распахнулись, и мимо нее проехала машина скорой помощи… Похоже, что в этом замке расположена клиника. Интересно, кого привезли… Русалку? Не может быть! Или всё-таки может?..

Михаэль Пайнкофер. Герои галактики

Пришло время новых космических рыцарей.

Их зовут Бен, Сэмми и Миа. На Земле это обычные школьники. А в другом измерении они — стражи Галактики, сражающиеся со зловещим графом Атроксом за правду, справедливость и за Звёздный Свет!

Однажды ночью Бен, Сэмми и Миа решили исследовать заброшенный особняк и обнаружили временной портал! От роботов они узнают, что Вселенная в опасности. Что же делать? Конечно, встать на её защиту!

Приключенческая гексалогия от современного детского писателя Михаэля Пайнкофера «Крысы-пираты»

Вас ждут опасные крысы-пираты, корабль, наводящий ужас, и маленький отважный герой!

Марти ушам своим не верит: неужели он действительно потомок знаменитого капитана Флинна? И ему придётся сражаться с этими жуткими крысами-пиратами? Мышонок собирает в кулак всё своё мужество и отправляется навстречу главному приключению в своей жизни…

Иллюстрации Даниэля Эрнле. А перевела эти истории с немецкого языка детская писательница Ирина Гурина.

Книги серии немецкой писательницы Эмили Скай «Секретная школа драконов»

«У мальчишки есть всё, что нужно хорошему всаднику: смелость, граничащая с безрассудством, и решимость, которая может превратиться в упорство. Дракон вздохнул и отвернулся. Генри действовал ему на нервы.»

Остров Семи Огней — всего лишь легенда. Генри Мак-Грегор всегда был в этом убеждён. Но в один прекрасный день оказалось, что это не так. Остров реально существует, и мальчик избран, чтобы отправиться туда для обучения в Волькенбурге. На острове Генри узнаёт великую тайну: драконы существуют! Огромные, живые, настоящие драконы! И он должен стать наездником одного из них! Самого огромного, самого вредного и сварливого. Сможет ли мальчик установить связь со своим драконом? Художник Паскаль Нёльднер.