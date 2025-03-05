На Литрес растет спрос на книги митрополита Тихона и «Конклав»

Книжный сервис Литрес в последние семь дней (26 февраля – 4 марта) отмечает рост интереса к книгам «Несвятые святые» и «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова) и «Конклав» Роберта Харриса.

«Конклав» — детектив английского писателя Роберта Харриса, автора бестселлеров «Энигма» и «Фатерлянд». По сюжету книги умирает папа римский, и на его место претендуют несколько кандидатов. Организовать и провести конклав по выбору нового папы поручено Якопо Ломели, декану Коллегии кардиналов. За последние семь дней интерес к электронной версии книги в сервисе Литрес вырос почти в два раза, что может быть связано с двумя событиями — обсуждением тяжелой болезни действующего папы римского Франциска в инфополе и премией Оскар, которую получил фильм «Конклав» за «лучший адаптированный сценарий» (в основу сценария как раз и легла книга Харриса).

Продажи сборника рассказов «Несвятые святые» митрополита Тихона (Шевкунова) за последние семь дней выросли в 4,2 раза, а рост поисковых запросов книги на сайте составил 438%. Произведение вошло в топ-10 самых популярных нон-фикшн книг в сервисе в этот период. Продажи второй книги митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» выросли в полтора раза. Всплеск интереса к произведениям митрополита был зафиксирован после появления новостей от ведущих СМИ о предотвращении покушения на митрополита Тихона (Шевкунова).