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Домой366INFO.RUШерлока Холмса назвали идеальным соседом для аренды жилья

Шерлока Холмса назвали идеальным соседом для аренды жилья

editor
By editor
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шерлок холмс - постер

Согласно результатам опроса, идеальным соседом из литературного мира для совместной аренды жилья россияне чаще всего называли Шерлока Холмса из цикла рассказов Артура Конана Дойля (21%).

Авито Недвижимость и книжный сервис Литрес провели совместное исследование и опросили 10 000 совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте долгосрочной аренды жилья, а также выяснить, кого из литературных персонажей они считают наиболее и наименее подходящими соседями для совместной аренды квартиры.

Согласно результатам опроса, за последние пять лет 39% респондентов снимали квартиру или комнату на длительный срок. Чаще других так поступали опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (50%) и до 24 лет (47%). Среди городов-миллионников больше всего арендаторов оказалось в Краснодаре (46%), Самаре (42%), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске (по 41% в каждом).

Чаще всего россияне арендовали жилье с членами семьи — 44%. Почти четверть (26%) респондентов снимала квартиру в одиночку. Примерно каждый пятый (20%) арендовал жилье с партнером, каждый десятый (10%) — с друзьями. Реже соседями становились знакомые (9%), родственники за исключением членов семьи (7%) или совсем незнакомые люди (3%).

Также респондентам, которые имели опыт долгосрочной аренды с кем-либо помимо семьи, предлагали назвать наиболее важные качества соседа. В топ-3 вошли умение поддерживать порядок и чистоту (57%), способность соблюдать финансовые обязательства (48%) и уважение личного пространства (47%).

«Интересно, что респонденты противоположных полов делали акцент на разных качествах потенциальных соседей. Например, умение поддерживать чистоту, финансовую прозрачность и уважение к личному пространству чаще называли женщины. В то же время для мужчин в большей степени были важны общие интересы и открытость к общению», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Главным претендентом на звание идеального соседа по мнению опрошенных россиян оказался Шерлок Холмс (21%) из цикла рассказов Артура Конана Дойля. Вторую позицию поделили между собой две героини классической литературы — Наташа Ростова из романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» и Джейн Эйр из одноименного произведения британской писательницы Шарлотты Бронте (по 11%). Топ-3 замыкает Маргарита (9%), чей образ был описан в мистическом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Позицию ниже занял еще один персонаж культовой книги Булгакова — Мастер (7%). На этой же строчке расположился Рубеус Хагрид (7%) из вселенной «Гарри Поттера», созданной Джоан Роулинг. Элизабет Беннет, героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», и Сириус Блэк из поттерианы расположились на пятом месте, набрав по 5% голосов.

Худшим соседом для совместной аренды квартиры был назван помещик Степан Плюшкин (24%) из романа-поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Второе место — у Марфы Кабановой, героини пьесы Александра Островского «Гроза» (14%). Иван Хлестаков из «Ревизора» Николая Гоголя, Илья Обломов из произведения Ивана Гончарова «Обломов», Миледи Винтер из «Трех мушкетеров» Александра Дюма набрали по 9% голосов. Долорес Амбридж (8%) — помощница министра магии из серии книг о волшебнике Гарри Поттере — заняла четвертое место в рейтинге нежелательных соседей из литературного мира. Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого и Вернона Дурсля, еще одного персонажа поттерианы, отметили по 6% опрошенных россиян.

«Неудивительно, что первое место занял великий Шерлок Холмс: такое соседство обещает безопасность и надежность, если сделать скидку на опыты и толпы посетителей знаменитого сыщика. Рядом с Холмсом жить точно нескучно, да и есть надежда на благоразумие Ватсона. Поселиться по соседству с Наташей Ростовой и Джейн Эйр было бы спокойнее: яркие героини и порядок любят, и культурный разговор поддержат. Нежелание соседствовать с Плюшкиным, Кабанихой, Хлестаковым, миледи и Амбридж вполне понятно. Но чем не угодил Обломов? Один из самых спокойных и тихих соседей», — комментирует редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

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