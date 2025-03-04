Шерлока Холмса назвали идеальным соседом для аренды жилья

Согласно результатам опроса, идеальным соседом из литературного мира для совместной аренды жилья россияне чаще всего называли Шерлока Холмса из цикла рассказов Артура Конана Дойля (21%).

Авито Недвижимость и книжный сервис Литрес провели совместное исследование и опросили 10 000 совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте долгосрочной аренды жилья, а также выяснить, кого из литературных персонажей они считают наиболее и наименее подходящими соседями для совместной аренды квартиры.

Согласно результатам опроса, за последние пять лет 39% респондентов снимали квартиру или комнату на длительный срок. Чаще других так поступали опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (50%) и до 24 лет (47%). Среди городов-миллионников больше всего арендаторов оказалось в Краснодаре (46%), Самаре (42%), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске (по 41% в каждом).

Чаще всего россияне арендовали жилье с членами семьи — 44%. Почти четверть (26%) респондентов снимала квартиру в одиночку. Примерно каждый пятый (20%) арендовал жилье с партнером, каждый десятый (10%) — с друзьями. Реже соседями становились знакомые (9%), родственники за исключением членов семьи (7%) или совсем незнакомые люди (3%).

Также респондентам, которые имели опыт долгосрочной аренды с кем-либо помимо семьи, предлагали назвать наиболее важные качества соседа. В топ-3 вошли умение поддерживать порядок и чистоту (57%), способность соблюдать финансовые обязательства (48%) и уважение личного пространства (47%).

«Интересно, что респонденты противоположных полов делали акцент на разных качествах потенциальных соседей. Например, умение поддерживать чистоту, финансовую прозрачность и уважение к личному пространству чаще называли женщины. В то же время для мужчин в большей степени были важны общие интересы и открытость к общению», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Главным претендентом на звание идеального соседа по мнению опрошенных россиян оказался Шерлок Холмс (21%) из цикла рассказов Артура Конана Дойля. Вторую позицию поделили между собой две героини классической литературы — Наташа Ростова из романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» и Джейн Эйр из одноименного произведения британской писательницы Шарлотты Бронте (по 11%). Топ-3 замыкает Маргарита (9%), чей образ был описан в мистическом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Позицию ниже занял еще один персонаж культовой книги Булгакова — Мастер (7%). На этой же строчке расположился Рубеус Хагрид (7%) из вселенной «Гарри Поттера», созданной Джоан Роулинг. Элизабет Беннет, героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», и Сириус Блэк из поттерианы расположились на пятом месте, набрав по 5% голосов.

Худшим соседом для совместной аренды квартиры был назван помещик Степан Плюшкин (24%) из романа-поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Второе место — у Марфы Кабановой, героини пьесы Александра Островского «Гроза» (14%). Иван Хлестаков из «Ревизора» Николая Гоголя, Илья Обломов из произведения Ивана Гончарова «Обломов», Миледи Винтер из «Трех мушкетеров» Александра Дюма набрали по 9% голосов. Долорес Амбридж (8%) — помощница министра магии из серии книг о волшебнике Гарри Поттере — заняла четвертое место в рейтинге нежелательных соседей из литературного мира. Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого и Вернона Дурсля, еще одного персонажа поттерианы, отметили по 6% опрошенных россиян.

«Неудивительно, что первое место занял великий Шерлок Холмс: такое соседство обещает безопасность и надежность, если сделать скидку на опыты и толпы посетителей знаменитого сыщика. Рядом с Холмсом жить точно нескучно, да и есть надежда на благоразумие Ватсона. Поселиться по соседству с Наташей Ростовой и Джейн Эйр было бы спокойнее: яркие героини и порядок любят, и культурный разговор поддержат. Нежелание соседствовать с Плюшкиным, Кабанихой, Хлестаковым, миледи и Амбридж вполне понятно. Но чем не угодил Обломов? Один из самых спокойных и тихих соседей», — комментирует редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.