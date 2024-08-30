На Moscow. Moviestart Talents подвели итоги

Культурно-образовательная программа Moscow. Moviestart Talents прошла в Музее Москвы в рамках Московской международной недели кино на площадке Музея Москвы.

Ее мероприятия посетило более тысячи зрителей, 300 молодых кинематографистов, а также более 50 представителей кинематографа, медиасферы, IT, образования, отраслевых некоммерческих организаций и т.д.

В рамках программы состоялись: презентация восьми московских киношкол, показы лауреатов фестивалей «Будем жить», «Дни короткометражного кино», MyFilm 48 (фильмы, снятые с помощью нейросетей), прошли мастер-классы и круглые столы по защите авторских прав, применению ИИ в кинематографе, обсуждения путей интеграции дебютантов в киноотрасль.

Спикерами и экспертами программы выступили: Гевонд Андреасян – генеральный продюсер «КБА продакшн»; Ким Белов – руководитель проекта «НМГ-Дебют»; Алеся Волкова – руководитель программы «Автор» Фонда кино; Борислав Володин – руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»; Игорь Клебанов – народный артист России, оператор; Давид Кочаров –генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE; Ксения Кузнецова – руководитель направления коммуникации, Sber AI, завкафедрой ИКТ НИТУ МИСИС, и многие другие.

В дни Moscow. Moviestart Talents на площадке Зубовского, 2 прошли четыре дискуссионные сессии, пять лекций и мастер-классов, а также три питчинга – сценаристов, режиссёров и операторов. Участие в конкурсах приняли восемь операторов, семь режиссёров и 14 сценаристов. Всего организаторами было получено около 300 проектов о Москве от молодых авторов.

По итогам питчингов награды получили 10 проектов, а пять молодых кинематографистов подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими московскими кинокомпаниями. Итогом Moscow. Moviestart Talents станет электронный каталог его участников, с проектами которых смогут ознакомиться представители профессионального сообщества.

Лауреатами питчинга операторов стали:

Ксения Казазаева (первое место),

Мария Муйзеник (второе место),

Елена Гудкова (третье место).

Председатель жюри Игорь Клебанов предложил проводить Питчинг кинооператоров ежегодно.

Победителями в конкурсе режиссеров стали:

Первое место – «Пропала кошка», реж. Илья Лебедев

Второе место – «Стальные женщины», реж. Дарья Разумникова

Третье место – «Разморозить маму», реж. Александр Ермолин

Победителями конкурса для сценаристов «Московские истории» стали:

Первое место – «Психолог и я», Валентин Сунцов

Второе место – «Каскад», Илья Лебедев

Третье место – «Сироты 1812», Алексей Адамов

Лауреаты получили обратную связь от представителей онлайн-платформ, телеканалов, продюсерских центров, а также обсудили форматы взаимодействия над представленными проектами.

Компания N’Ris, выступившая партнером мероприятия, наградила победителей и отдельных участников сертификатами на получение услуг по защите авторских прав.

В течение двух дней в Музее Москвы проходили мастер-классы, лекции и творческие встречи, построенные в формате живого диалога и обсуждения наиболее актуальных вопросов. Секретами режиссерского мастерства поделились режиссеры и сценаристы Егор Чичканов и Николай Рыбников. Они рассказали о своем пути в кино и взаимодействии с «большими» продюсерами. О тонкостях работы со светом рассказал режиссер, оператор-постановщик Андрей Литвиненко. Ценные советы начинающим актерам дала кастинг-директор Таня Хречкова.

Отдельным треком на Moscow. Moviestart Talents была представлена IT-индустрия. Участие в дискуссионной сессии «Искусственный интеллект в кинематографе: перспективы и опасения» приняли представители Сбербанк, Bazelevs и других компаний, которые имеют собственные разработки программных решений, применяемых в кино. В частности они продемонстрировали новейшие инструменты в областях генерации изображений, видео, применения технологии дипфейк, генерации музыки, речи и синхронизации движения губ синтетических персонажей и многое другое. Кроме того спикеры обсудили национальную стратегию развития искусственного интеллекта, проблему нехватки кадров, с которой отрасль может столкнуться в ближайшее время, поиск баланса в работе человека и ИИ и т.д.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы технологические возможности новейших разработок ИИ. В частности зрителям представили картины, принявшие участие в конкурсе генеративных AI-фильмов MyFilm48, который впервые прошел весной этого года в России.

В заключительный день Moscow. Moviestart Talents прошли некоммерческие показы фильмов-лауреатов кинофестивалей «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) и «Будем жить».

Отметим также, что в завершение мероприятия организаторы Short Film Days объявили старт приема заявок на участие в смотре, который по традиции пройдет в декабре этого года в Москве. Прием заявок ведется через платформу Script.Moviestart. Призовой фонд в этом году составит 1,5 млн рублей.

Дмитрий Якунин, руководитель Moscow. Moviestart Talents:

«Нехватка кадров для киноиндустрии – это то, о чем регулярно говорят ведущие продюсеры и киноэксперты. Опираясь на более чем 10 летний опыт проведения фестивалей, форумов и конкурсов для молодых кинематографистов, наша площадка ставила целью представить новые направления нашей киноиндустрии, дать возможность ведущим продюсерским компаниям познакомиться с талантливыми кинематографистами, увидеть новое российское кино. Спасибо Правительству Москвы за поддержку подобных площадок, которые развивают социальные лифты для творческой молодежи».

Гевонд Андреасян, генеральный продюсер «КБА продакшн», эксперт Питчинга режиссеров и сценаристов:

«Я всегда стараюсь участвовать в таких мероприятиях по единственной причине – чтобы помнить о том, какими были мы в начале своего творческого пути. <…> Я считаю, что каждый этап нашей жизни прекрасен, сегодня мы наблюдаем один из них – очень важный этап в истории нашей индустрии, и это здорово, что молодые авторы не боятся быть собой. Надеюсь, что они пройдут его и придут к моменту создания прекрасного зрительского кино».

Оксана Барковская, генеральный продюсер ГК «Формат ТВ», режиссер, сценарист, общественный деятель, семикратный обладатель премии ТЭФИ, эксперт Питчинга режиссеров:

«Такие мероприятия нужны, потому что благодаря им ребята не только получают фидбек от профессиональных кинематографистов: так же и мы, продюсеры, улавливаем тенденции и настроения в молодёжной среде, понимаем, как на них реагировать, в какую сторону двигаться. А еще мы выступаем здесь некими хантерами, которые находятся в постоянном поиске наиболее ярких проектов».

Борислав Володин, руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»:

«Принятие закона о креативных индустрий, безусловно, будет способствовать динамичному развитию этой сферы экономики. Но также нужна стратегия регионального развития. Совместно с ПЦ “Мувистарт” мы продолжим проект “АртМастерс Регионы”. Также в ближайшее время представим платформу с базой данных финалистов конкурсов предыдущих лет, доступ к которой откроется для представителей онлайн-платформ».

Давид Кочаров, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE, эксперт Питчинга режиссеров:

«Мы прекрасно знаем, что одной из ключевых проблем российской киноиндустрии сегодня является нехватка кадров, мы готовы делать кино, вопрос – с кем. И сегодня мы рады были видеть эти горящие глаза и готовы способствовать реализации идей конкурсантов, помогать ребятам».

Павел Перегудов, креативный продюсер Питчинга киностартапов ПЦ Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), модератор сессии «Искусственный интеллект в кинематографе: перспективы и опасения»:

«Качество работы генеративных нейросетей улучшается еженедельно, энтузиасты исследуют новые инструменты, экспериментируют с их возможностями. Представленные на показе фильмы продемонстрировали всю палитру текущих возможностей самых передовых моделей нейросетей. Очевидно, в ближайшее время количество подобного контента будет только увеличиваться».

Организаторы: продюсерский центр «Мувистарт» и Агентство креативных индустрий при поддержке Департамента культуры города Москвы.