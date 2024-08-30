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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Исторические находки ВДНХ

editor
By editor
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исторические находки вднх

В Москве, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», проходит вторая выставка «Находки в реставрации». В экспозиции можно увидеть более 200 экспонатов, найденных во время работ на объектах культурного наследия, расположенных на территории столицы. Среди них элементы декора и художественного оформления зданий, старинные предметы быта, архивные фотографии, документы и другие ценные детали. Свои находки также представила ВДНХ.

Среди представленных Главной выставкой страны экспонатов — ковер с портретом В.И. Ленина, найденный в 2014 году в объекте культурного наследия федерального значения павильоне №1 «Центральный» («Главный»). Ковер был показан на одной из выставок в этом павильоне в 1950-е годы. Впоследствии его за ненадобностью убрали в одно из подвальных помещений, где ковер пролежал до 2014 года, когда в павильоне были начаты работы по демонтажу поздних конструкций и подготовке к комплексной реставрации. К счастью, этот экспонат сохранился до наших дней без значительных повреждений.

Еще одна находка на ВДНХ — фрагменты барельефа «Праздничный Ленинград», найденные в 2020 году в объекте культурного наследия федерального значения павильоне №64 «Оптика» (бывший Ленинграда и Северо-Запада). В процессе работ по обследованию стен здания была выявлена фальшстена, за которой специалисты смогли увидеть небольшие фрагменты барельефа. Для его полноценного обследования было принято решение полностью демонтировать фальшстену. Горельеф находился в удовлетворительном состоянии, почти все отбитые фрагменты были бережно сохранены и сложены за фальшстеной.

Слюда и образцы минералов из экспозиции объекта культурного наследия федерального значения павильона №31 «Геология» (бывший «Лен и другие прядильные культуры») также представлены на выставке «Находки в реставрации». При проведении работ по обследованию этого павильона в одном из административных помещений было найдено в 2018 году несколько десятков образцов минералов, когда-то выставлявшихся в экспозиции, некоторые из них достаточно крупные.

Также среди находок на выставке можно увидеть многочисленные фрагменты разбитой керамической люстры из объекта культурного наследия федерального значения павильона №8 «Юные натуралисты». Эти фрагменты были найдены при осмотре подкровельного пространства павильона в 2010-х годах, еще до начала комплексных реставрационных работ. Данные детали передали на хранение в Департамент музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ, поскольку они необходимы для воссоздании люстр в рамках реставрации павильона №8.

От ВДНХ на выставке представлены и другие находки, например, декорация в виде снопов злаковых культур, найденная в 2010-х годах в объекте культурного наследия федерального значения павильоне №18 «Электротехника» (бывший Белорусской ССР).

Кроме того, главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова представила для экспозиции находки из своей личной коллекции: учебник «Природоведение» 1969 года издания и калоши на каблуке 1950-х годов, найденные в 2015 году на чердаке в процессе проведения обследования объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ф.Я. Гасса — И.Н. Иванова — Катуаров» XIX века (флигель).

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