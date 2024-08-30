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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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К Дню рождения мотоцикла: исторические и современные экспонаты на ВДНХ

editor
By editor
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мотоцикл

29 августа во всем мире отметили День рождения мотоцикла. За много лет существования этот неприхотливый вид транспорта не потерял своей популярности. Отечественные инженеры со всех концов страны создали множество различных мотоциклов, а лучшие из них экспонировались и продолжают экспонироваться на ВДНХ.

27 августа 1885 года немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер запатентовал первый двухколесный транспортный аппарат с двигателем внутреннего сгорания. Пройдя длинный путь в истории, мотоцикл остался популярным до сих пор. История отечественной мотопромышленности почти неразрывно связана с историей ВДНХ. Ковровский и Ижевский мотозаводы неоднократно представляли свою продукцию на ВДНХ СССР. Посетители могли видеть как готовую мототехнику, так и новейшие комплектующие к ней.

В советское время на Главной выставке страны можно было не только посмотреть на двухколесный транспорт с мотором, но и прокатиться на нем. Предприятия в Туле и Вятских Полянах разработали для Выставки специальные мототакси. Модели Т-200Т «Тула», ВП-150ТГ и Вятка-МГ-150Т «Турист» представляли собой легковые мотороллеры с пристыкованными к ним двухместными кузовами для пассажиров. Такой уникальный транспорт возил посетителей ВДНХ СССР по территории и до одноименной станции метро в теплое время года вплоть до 1970-х годов. В настоящее время мототакси, созданные специально для Главной выставки страны, являются огромной редкостью — до наших дней сохранились единичные экземпляры.

Увидеть лучшие отечественные мотоциклы на ВДНХ можно и сейчас. В августе в Музее Гаража особого назначения ФСО России открылась экспозиция «Мотолегенды». На ней представлена история мотопрома от первых причудливых аппаратов «Дукс-Мото-Рев» вековой давности до современных кортежных мотоциклов AURUS Merlon. Военные и спортивные, отечественные и зарубежные, старинные и современные мотоциклы Почетного эскорта и кастом-байки — в павильоне № 54 представлена техника разных видов. Ранее в стенах этого же павильона проходила выставка «Первые моторы России», среди экспонатов которой можно было увидеть самый первый отечественный мотоцикл, который так и назывался — «Россия».

Кроме того, в постоянной экспозиции Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ можно ознакомиться с историей мотоциклов Почетного эскорта, которые были и остаются неотъемлемой частью кортежей первых лиц государства: от ставших классикой М-72 до уникального проекта ИЖ «Кортеж».

Посмотреть на мотоциклы из кортежа главы государства можно на ВДНХ не только в залах музея, но и в действии. Частью программы многих праздников на Главной выставке страны является выступление мотоциклистов Почетного эскорта ФСО России.

Иллюстрация — NESNOVA™

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