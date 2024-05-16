В Академии «Меганом» проходят первые программы молодежных сообществ

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) стартовали программы, направленные на разработку дорожной карты деятельности молодежных творческих сообществ. Профессионалы в сфере киноиндустрии, сценарного мастерства и современного визуального искусства проектируют работу сообществ на будущее. В апреле в Академии «Меганом» уже прошла аналогичная проектная мастерская молодежного сообщества театральных деятелей. Таким образом молодые деятели формируют новую структуру, которая позволит им совместно развивать свои индустрии.

«Уже 5 лет мы вместе со всей страной строим в Крыму город молодых творцов «Таврида.АРТ». За это время сообщество молодых профи вокруг проекта естественным путем породило молодежные профессиональные творческие объединения, и нам остается только поддержать эту инициативу. Теперь это наш общий эксперимент, и добиваться результатов мы будем вместе, потому ваше решение посвятить программу проектированию своей дальнейшей деятельности считаю абсолютно верным. Сегодня нашей стране как никогда необходимы наполненные созидательными смыслами молодые специалисты в сфере культуры», — обратился к участникам программ руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Молодые российские художники, фотографы, арт-критики, арт-менеджеры и кураторы выставок со всей России будут работать над развитием и стратегическим планированием молодежного творческого сообщества изобразительного искусства. Его лидером стал сооснователь Omelchenko Gallery и автор просветительского проекта об искусстве «ARTПатруль» Юрий Омельченко.

Участники представят собственное видение сообщества — сформулируют форматы предстоящей деятельности, выделят площадки для работы сообщества, обозначат ключевых партнеров, а также планируемые результаты и показатели эффективности. По итогам деятельности в группах кураторы выставок разработают идею и концепцию первой экспозиции сформированного молодежного творческого сообщества изобразительного искусства, определят ее актуальную тему, разработают план и архитектуру выставочного пространства. Художники представят прототипы арт-объектов для экспозиции, арт-менеджеры составят план работ по экспозиционному пространству, предложат перечень партнеров, фотографы подготовят серию для фотогалерии на тему «Как формировалось сообщество», а арт-критики составят список ресурсов для размещения публикаций о предстоящей выставке, а также проведут анализ и оценку работ художников и кураторов. Финальный вариант экспозиции будет представлен на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».

Маршрут развития молодежного творческого сообщества в сфере кино «МОСТ» будут выстраивать молодые режиссеры кино, анимации и монтажа, звукорежиссеры, продюсеры, операторы, мультипликаторы. Наставником сообщества стал Андрей Кретов — основатель кинокомпании «Бабблгам продакшн», кинопродюсер, в том числе популярного фильма «20/22», а лидером сообщества — актер театра и кино Аристарх Венес. На площадке Академии «Меганом» участники опишут его структуру и поразмышляют над целями и миссией, а также ключевыми показателями эффективности. По итогам программы участники создадут учебные фильмы и анимационные ролики, посвященные теме семейных ценностей, которые в дальнейшем будут представлены на профильных мероприятиях.

По итогам еще одной программы будет сформирован состав творческого сообщества сценаристов и драматургов, написаны сценарные синопсисы для фильмов, доработан сценарий учебного фильма в рамках коллективной творческой работы, продуман и презентован план по развитию творческого сообщества в 2024 году. Наставником молодежного творческого сообщества стал Андрей Кретов, продюсер телепроектов «20/22», «Оффлайн», «Оффлайн 2», «Крепкая броня», а лидером сообщества — Данил Мотин, создатель, продюсер и режиссер документального фильма с элементами анимации «Краткая история русской культуры», продюсер и режиссер документального фильма и серии видеороликов «Без границ» и веб-сериала в VK «Осталась одна Таня».

Под наставничеством опытных сценаристов, чьи работы известны в кинематографической среде, участники создадут свои собственные тематические работы. Готовые сценарии для анимации, художественных и документальных фильмов в дальнейшем могут быть представлены на различных кинофестивалях и кинематографических мероприятиях, что даст возможность молодым драматургам проявить себя и получить признание в индустрии.

Ранее, в апреле, в Академии творческих индустрий «Меганом» над развитием молодежного сообщества театральных деятелей работали молодые директора театров, художественные руководители, режиссеры, театральные менеджеры и актеры со всей страны. За несколько дней в девяти проектных группах участники разработали проекты молодежного сообщества театральных деятелей. Лучшие из них в доработанном и оформленном виде будут реализованы в течение года в партнерстве с Союзом театральных деятелей России.

10 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» по инициативе молодых представителей творческих индустрий — участников, экспертов, резидентов арт-кластера «Таврида» — дан старт созданию молодежных творческих сообществ. Их поддержали такие деятели российской культуры, как Игорь Матвиенко, Андрей Кретов, Андрей Золотарев и Сергей Першин. Первые пять творческих сообществ, которые будут созданы уже этой весной, объединят молодых деятелей культуры по следующим направлениям: изобразительное искусство, театр, современная музыка, кино, сценарное искусство и драматургия.

Молодежные творческие сообщества — добровольные объединения молодых людей в сфере культуры и искусства по профессиональным признакам. Деятельность сообществ направлена на поддержку и продвижение молодых творцов, а также реализацию государственных культурно-творческих программ.