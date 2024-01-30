Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке в 1973 году. К еврею Авдону Московицу (его роль исполнил Юрий Ваксман), пережившему Холокост и ныне работающему портным, приходит страховой агент Майкл Дарк (Сергей Пускепалис), чтобы поговорить с ним о страховке. Но уже спустя короткое время стандартное интервью превращается практически в допрос, и главный герой оказывается перед жестким выбором: он либо отвечает на вопросы, либо страховку аннулируют. В какой-то момент становится понятно, что в доме портного находится далеко не рядовой сотрудник страховой компании, а ангел смерти, который дает ему шанс на покаяние.

Фильм «Портной из Бруклина», режиссера Евгения Серова – психологическая драма об эмигранте, пережившем ужасы войны. В фильме одну из главных ролей сыграл Сергей Пускепалис. Это была одна из его последних работ в кино.

Фильм был отмечен более чем 20 призами на различных кинофестивалях. Приз зрительских симпатий картина получила на кинофестивалях «Киновече», «Золотой Феникс», «Международный Чебоксарский кинофестиваль», «Малая Земля». А главной награды фильм был удостоен на таких фестивалях как VI Православный кинофестиваль «Русское сердце», VII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», ХХIХ Минский международный кинофестиваль «Листопад». Фильм участвовал в кинофестивалях Butterfly International Film Festival (Франция), Milan Gold Awards (Италия), Near Nazareth Festival (Израиль).

«Это история человеческого предательства и покаяния очень тепло воспринимается зрителями, что подтверждается большим количеством призов зрительских симпатий на различных кинофестивалях», – говорит продюсер Юрий Ваксман.

Фильм выходит в прокат при поддержке Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».