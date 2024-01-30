Доктор Брагин возвращается в новом сезоне сериала «Склифосовский»!

Выходит одиннадцатый сезон медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли в продолжении популярного сериала о сложных и героических буднях врачей главного института скорой помощи исполняют: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Роман Мадянов, Игорь Бочкин, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Андрей Барило и другие. Режиссером выступает Юлия Краснова.

В Главном институте скорой помощи снова не все спокойно. Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова). Новый главврач Полонский (Роман Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки. А в коллектив «Склифа» возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Елена Яковлева).

Каждый сезон мы стараемся наполнить драматическими поворотами сюжета, и я очень надеюсь, что и новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина. И, конечно, интересно будет следить за жизнью главного героя и его близких. Зритель вместе с семьей Брагина отправится в зимнюю Карелию, а с доктором Лазаревым – на футбольный матч, где произойдет настоящее столпотворение...», – комментирует режиссер Юлия Краснова.

«Я очень дружу с Институтом скорой помощи имени Склифосовского. Люди, которые в нем работают, – настоящие герои. Они ежедневно трудятся в «горячих» условиях, и ими можно только восхищаться. Вот и призвание моего героя – постоянно быть на передовой. Тем он мне и интересен. Неспроста же я задержался в этом сериале на целых 11 лет! В новом сезоне на долю Брагина, как всегда, выпадут испытания, в том числе – связанные со здоровьем близких ему людей. И мне очень хочется подарить зрителям надежду, призвать поддерживать и верить друг в друга. Это сейчас самое главное», – рассказывает актер Максим Аверин.

«Одиннадцатый сезон насыщен событиями: и трагическими, и опасными. В прошлом сезоне моя героиня была домашней, а в этот раз ее ждут серьезные приключения, что меня очень радует, потому что я люблю движение, яркие и эмоциональные сцены. В отношениях с Брагиным у нее тоже не все так просто. Двое детей его не сдерживают. Это человек – фонтан, поэтому с ним они еще «хлебнут». Уверена, зрители посмотрят на Марину Нарочинскую по-другому. Сценаристы придумали для нее совершенно неожиданный и очень любопытный ход», - говорит Мария Куликова.

Фото – телеканал «Россия»