Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Финансовую поддержку получат 177 проектов.

ИРИ поддержит контент разных жанров и форматов – художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры со сроком выхода в 2023-2024 гг. Полный список можно посмотреть на сайте ИРИ.

В категории «аудиовизуальный контент» – 72 победителя. Среди них – игровые сериалы и шоу: исторический сериал «Александр I» , остросюжетный сериал «Длань», детективный сериал с элементами фантастики «Подростки в космосе», сериал о ядерных исследования в СССР «Саров», «Министерство всего хорошего» – современные «Чародеи» по идее Александра Цыпкина, второй сезон популярного молодежного сериала «Френдзона», фэнтези-сериал «Молот ведьм», приключенческий сериал «Любопытная Варвара», «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х, анимационные сериалы «Технолайк» и «Ник-изобретатель», а также документальные проекты: «Каренина» по книге литературоведа Павла Басинского, веб-сериал о выдающемся волейбольном тренере «Карполь. 85», «Нефть» об энергетической мировой политике, и многие другие.

В блогосфере будет поддержан 41 проект, в том числе: второй сезон образовательного онлайн-шоу «ПоTalkуем», документальный проект «Демократизация народов», игровой сериал с участием блогеров «Зумеры», аудиоспектакли о мировых и российских исторических событиях «Аудиодрамы», цикл видеороликов «Политолог на вырост» о резонансных общественных и культурных событиях, «Великие соперники: Холодная война» о разных этапах этого периода, кулинарное импакт-шоу «Пахнет вкусно!» об особенностях кухни в разных регионах России, документальный сериал «Громко и нежно» о новой российской музыке, серия онлайн-шоу «Быть студентом», игровой сериал о выпускниках «Классная работа» и другие.

ИРИ также поддерживает мультиформатные проекты (44 победителя) и спецпроекты в СМИ (6 победителей), среди которых: «Русский стиль» о русском дизайне, его корнях и современных воплощениях, «Толк. Быть ученой» об открытиях, новых разработках и трендах в науке, «Доброволец» о волонтерах на Донбассе, «Кинокарта России» с главными местами российской кинематографии, «#ЧерныеНожи» об уральском добровольческом танковом корпусе, «Проект 1812. Часть вторая» – исторический экскурсионный маршрут с аудио-гидами, мультимедиа-картами и видеороликами, «Кавказ накормит» о том, как агрохолдинги и фермеры региона перестроились в новых условиях, и многие другие.

В категории «Игры и ПО» поддержку получат 14 проектов, в том числе – приложение «здоровьедетей.рф» с доступными медицинскими знаниями для родителей, образовательные проекты «Полезные игры» для дошкольников и «Магия знаний: История России» для учащихся начальной школы.

«Мы рады видеть много достойных проектов в рамках отбора – как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных регионов страны. На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу. Молодые команды, которые получили нашу поддержку ранее, сделали успешный проект и пришли с новым сезоном – это важные результаты в том числе нашей работы, поддержки молодых талантливых людей. На финальной защите эксперты Продюсерского совета оценивают все эти факторы – актуальность истории, профессионализм и энергия создателей, адекватность бюджета, план продвижения – и исходя из этого выбирают проекты для поддержки», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

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