ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ): в Музее искусства открывается выставка «Альфонс Муха»

Альфонс Муха – признанный мастер, иллюстратор эпохи модерна и ар-нуво, современник Леона Бакста, Михаила Врубеля, соученик Леонида Пастернака по Мюнхенской академии изящных искусств. Его творческая биография началась в Вене, но слава пришла в столице Франции.

Париж – город моды и красоты – через семь лет пребывания в нем художника – стал городом его славы. В 1894 году Альфонс Муха получил заказ, который изменил его жизнь: разработать афишу для постановки «Жисмонда» с участием легенды театра Сары Бернар (спектакль состоялся в 1894 году в собственном театре актрисы «Ренессанс»). К слову, заказ Муха получил в канун Рождества и совершенно случайно – «божественная» Сара Бернар была недовольна предыдущей афишей. Работа Мухи в миг оказалась популярной, а иллюстратор получил контракт на пять лет от Бернар, а также множество других заказов на изготовление афиш, обложек для журналов, украшений.

Творчество Альфонса Мухи будет широко представлено в музее искусства Гааги. В выставочных залах разместятся не только непосредственные работы Мухи, но и декоративно-прикладное искусство из цветного стекла, украшения, костюмы конца XIX века из собрания гаагского музея, а также Фонда Альфонса Мухи.

Выставка будет работать с февраля по июль 2022 года.

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