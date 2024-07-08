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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНа первый поток конкурса «Фабрика дизайна 3.0» подали рекордное количество заявок

На первый поток конкурса «Фабрика дизайна 3.0» подали рекордное количество заявок

editor
By editor
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фабрика дизайна

Завершился прием заявок на первый поток конкурса решений в сфере промышленного дизайна «Фабрика дизайна 3.0». Его проводит Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России. Популярность проекта растет: количество участников первого потока выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Заявки подали свыше 480 специалистов отрасли из 34 регионов России, больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Крым.

Конкурсантам предстоит решить порядка 60 задач от 40 российских компаний. Перед дизайнерами поставлены самые разнообразные задания: они будут разрабатывать дизайн эксклюзивной посуды и предметов интерьера, арт-объектов, учебных помещений, систем накопления электроэнергии, креплений для перевозки велосипедов и даже фасада дома. Задания предложили компании-партнеры — в их числе государственные ведомства, частные компании и индивидуальные предприниматели.

«Для дизайнеров участие в конкурсе — это возможность заявить о себе на рынке, найти заказчиков, добавить результативные кейсы в свои портфолио, а для компаний — привлечь больше клиентов, расширить и усовершенствовать ассортимент продукции, услуг, а также повысить уровень конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках», — отметила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

«Фабрика дизайна» зарекомендовала себя как эффективная платформа взаимодействия дизайнеров с ведущими экспертами индустрии, с производственными компаниями, включая экспортно ориентированные. Здесь рождается продукция, не уступающая по качеству зарубежным аналогам, обеспечивая технологическую самостоятельность и конкурентоспособность российской экономики.

Участникам предстоит пройти несколько этапов — это распределение и экспертный разбор задач, поставленных компаниями-заказчиками, разработка дизайн-решений, предварительная оценка жюри, состоящего из мэтров индустрии, доработка проектов и их финальная очная презентация.

В этом году «Фабрика дизайна 3.0» пройдет в три самостоятельных потока, в каждом из которых будут представлены задания по всем направлениям дизайна.

Участники «Фабрики дизайна» прошлого года заключили почти сотню соглашений о производстве новых видов продукции, в том числе космических спутников, медицинского оборудования и бытовых товаров. Некоторые товары уже появились на рынке — например, набор посуды для Гусевского хрустального завода по мотивам русского деревянного зодчества, а также технологичные батареи. Другие, более сложные с технической точки зрения разработки появятся уже в следующем году: сейчас ведется производство медицинских приборов для смешивания образцов в микропробирках, мобильной мачты освещения для проведения работ на производственных участках в темное время суток, а также цифровых датчиков измерения физических величин.

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