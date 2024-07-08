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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСерия мастер-классов по управлению проектами в сфере культуры от платформы Leo Classics...

Серия мастер-классов по управлению проектами в сфере культуры от платформы Leo Classics доступна онлайн

editor
By editor
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leo classics

Видеоплатформа Leo Classics открыла доступ ко всем 12 выпускам эксклюзивной серии мастер-классов уникальной программы Российского фонда культуры «Управление культурными проектами и их продвижение», а гостями проекта стали признанные эксперты и деятели искусства.

Каждая серия представляет собой лекцию на определённую тему — от планирования событий до их продвижения и даже использования искусственного интеллекта в процессе творчества. Они будут полезны как тем, кто только открывает для себя сферу культуры и искусства, так и уже состоявшимся специалистам.

«Платформа Leo Classics раскрывает мир культуры через личности. (УБРАЛИ НАЧАЛО) За каждым великим произведением стоит конкретный человек. И часто он работает не один, а с командой. Сегодня запуск и реализация проектов в сфере искусства включает в себя множество задач и этапов. Наши мастер-классы призваны показать этот процесс с разных сторон глазами экспертов (ПРИ ПОМОЩИ ЭКСПЕРТОВ – ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ?). Каждый выпуск получился уникальным и, надеемся, интересным даже для искушённого зрителя», — прокомментировала генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина.

Первым экспертом, который поделился своим опытом в рамках мастер-класса, стала главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Она рассказала, как можно писать даже про самые серьёзные вещи так, чтобы привлечь внимание широкой публики, а также о том, как начать материал, когда не может родиться даже первая строчка.

О тонкостях составления коммуникационной стратегии для проектов в сфере культуры зашла речь на мастер-классе с участием PR-директора международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Алины Хангареевой. Её коллега, эксперт в области маркетинга и культуры, куратор выставок Елена Крылова подробно остановилась на том, как управлять галереей и выставками.

А после арт-менеджмента фокус сместился на инвестиции в искусстве. Специалист по привлечению ресурсов в культурные проекты Евгения Мальцева раскрыла секреты, как грамотно упаковать новые кейсы. Не обошли авторы программы и кадровый вопрос. Про то, как искать специалистов, рассказала директор по персоналу Ирина Самохвалова.

На том, как отличить культурного человека по его речи, подробно остановилась лингвист, член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская. А моде был посвящён выпуск, где главным героем стала к.э.н., доцент, автор и ведущая программы «Азбука роскоши» Алёна Андреева.

Финальный эпизод цикла был посвящён новым технологиям. Своим опытом использования нейросетей и искусственного интеллекта в творчестве и архитектуре поделился диджитал-художник Кирилл Рейв.

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