Всё больше россиян предпочитают включать музыку во время работы

Всё больше россиян предпочитают включать музыку во время работы

Сервис МТС Музыка выяснил, что все больше россиян предпочитают включать музыку во время работы: рост прослушиваний на 46% год к году. За последние двенадцать месяцев чаще остальных на кнопку «Слушать» нажимали мужчины (64%) и представители поколения миллениалов (52%). Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — региональные лидеры с аудиторией, которая наиболее часто выбирает плейлист под рабочие задачи.

Музыка становится неотъемлемой частью рабочего процесса. Слушатели все чаще выбирают любимые треки в качестве фона для дел: с 01.09.2024 г. по 31.08.2025 г. число проигрываний треков из специальных подборок и миксов увеличилось на 46% относительно аналогичного прошедшего периода. Пик рабочих прослушиваний за последние двенадцать месяцев пришелся на теплый сезон 2025 года: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года.

85% слушателей работают под музыку с устройств на Android, 15% — с iOS. При этом активность Android-аудитории совпадает с общей динамикой, а у пользователей iOS лидерами стали другие месяцы: прошлогодний декабрь, май и июль 2025 года.

На буднях треки чаще всего звучат у мужчин (64%), чем у женщин (36%). Однако женская аудитория лидирует по прослушиваниям на iOS: 15% против 8%.

В возрастном срезе чаще остальных трудятся под музыку миллениалы (25-41 лет) — 52%. Далее идут поколение X (42-58 лет) — 33%, бумеры (59-81 лет) — 9% и зумеры (14-24 лет) — всего 5%. 

Регионы, в которых пользователи чаще всего выбирают музыкальный фон под рабочие задачи, расположились в таком порядке: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Республики Башкортостан и Саха, Самарская область, Республика Татарстан, Ростовская область.

Маргарита Прошина, клинический психолог, специалист психологической платформы Alter: «Правильно подобранная музыка может помочь нам войти в так называемое состояние потока — в этом состоянии мы можем легко сконцентрироваться на процессе работы, ясно мыслить и действовать эффективно. Когда мы в потоке, это ощущается как баланс между возбуждением и расслабленностью. Музыка, которая помогает войти в такое состояние, должна быть нам приятна, и при этом она не должна вызывать слишком яркие эмоции и ассоциации с какими-то значимыми событиями в нашей жизни, иначе мы начнем вспоминать о них и психологически уйдем из момента «здесь и сейчас»».

