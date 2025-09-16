Всё больше россиян предпочитают включать музыку во время работы

Сервис МТС Музыка выяснил, что все больше россиян предпочитают включать музыку во время работы: рост прослушиваний на 46% год к году. За последние двенадцать месяцев чаще остальных на кнопку «Слушать» нажимали мужчины (64%) и представители поколения миллениалов (52%). Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — региональные лидеры с аудиторией, которая наиболее часто выбирает плейлист под рабочие задачи.

Музыка становится неотъемлемой частью рабочего процесса. Слушатели все чаще выбирают любимые треки в качестве фона для дел: с 01.09.2024 г. по 31.08.2025 г. число проигрываний треков из специальных подборок и миксов увеличилось на 46% относительно аналогичного прошедшего периода. Пик рабочих прослушиваний за последние двенадцать месяцев пришелся на теплый сезон 2025 года: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года.

85% слушателей работают под музыку с устройств на Android, 15% — с iOS. При этом активность Android-аудитории совпадает с общей динамикой, а у пользователей iOS лидерами стали другие месяцы: прошлогодний декабрь, май и июль 2025 года.

На буднях треки чаще всего звучат у мужчин (64%), чем у женщин (36%). Однако женская аудитория лидирует по прослушиваниям на iOS: 15% против 8%.

В возрастном срезе чаще остальных трудятся под музыку миллениалы (25-41 лет) — 52%. Далее идут поколение X (42-58 лет) — 33%, бумеры (59-81 лет) — 9% и зумеры (14-24 лет) — всего 5%.

Регионы, в которых пользователи чаще всего выбирают музыкальный фон под рабочие задачи, расположились в таком порядке: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Республики Башкортостан и Саха, Самарская область, Республика Татарстан, Ростовская область.

Маргарита Прошина, клинический психолог, специалист психологической платформы Alter: «Правильно подобранная музыка может помочь нам войти в так называемое состояние потока — в этом состоянии мы можем легко сконцентрироваться на процессе работы, ясно мыслить и действовать эффективно. Когда мы в потоке, это ощущается как баланс между возбуждением и расслабленностью. Музыка, которая помогает войти в такое состояние, должна быть нам приятна, и при этом она не должна вызывать слишком яркие эмоции и ассоциации с какими-то значимыми событиями в нашей жизни, иначе мы начнем вспоминать о них и психологически уйдем из момента «здесь и сейчас»».