Дизайнер модной одежды для животных Динара Садекова в эфире радиостанции «Русское Радио Серпухов»

Для дизайнера модной одежды для домашних животных Динары Садековой #sdr_petwear @dinysyamа vk.com/dinara785 2023 год начался с интересных проектов в fashion-индустрии. Так, в январе Динара и АртМосковия выпустили совместный календарь, посвещенный специальному фотопроекту «Сделай собачку знаменитой». А уже в феврале Динара организовала и провела масштабный фотопроект с кроликами.

В марте, в эфире радиостанции « Русское Радио Серпухов », Д.Садекова рассказала радиослушателям о своей необычной и интересной творческой деятельности, о модельной одежде для животных, проектах и поделилась планами на будущее.

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