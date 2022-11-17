Аврора, Светлана Абрамова, Екатерина Вуличенко и другие на открытии флагманского салона массажа Евгении Конычевой

В Москве состоялось открытие флагманского салона массажа лица федеральной сети IDOL FACE Евгении Конычевой. Мероприятие посетили звёзды, приверженцы натуральной красоты. Хотя были и те, кто открыл для себя много нового. Так, актриса и певица Женя Малахова призналась, что избавилась от фобии: «я очень не любила, когда кто-то касается моего лица. А сегодня, во время процедуры заметила, что мне и комфортно, и даже приятно. Особенно когда делают массаж головы».

Мероприятие посетили: телеведущие Аврора и Светлана Абрамова, актрисы Женя Малахова, Екатерина Вуличенко, Ольга Филиппова, Алена Чехова, Ирина Рудоминская, олимпийская чемпионка Евгения Тарасова, теннисистка Анастасия Пивоварова, ведущий «Русских перцев» Дмитрий Морозов, певица Милу, блогеры Алина Войнова, Анна Бьюти, Ирэн Волынская.

Сеть фейслифтинга IDOL FACE это около 30 салонов массажа лица по всей России: от Владивостока до Москвы. По словам владельцы Евгении Конычевой их главная цель — с помощью массажа и beauty-девайсов активировать природные возможности организма и поддержать естественную красоту, сияние и молодость лица.

Аврора

Алена Чехова

Анастасия Пивоварова

Дима Морозов

Мария Милу

Ольга Филиппова

Светлана Абрамова

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