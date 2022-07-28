На PREMIER выходит иронический детектив «На страже пляжа»

В августе в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера восьмисерийного иронического детектива «На страже пляжа». Сериал расскажет историю бывшего эксперта-криминалиста, который попал в программу защиты свидетелей и на новом месте вынужден снова помогать полиции. Режиссёром картины выступил Акаки Сахелашвили. Главные роли исполнили: Антон Филипенко, Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков.

Главный герой Денис Дубов — бывший эксперт-криминалист, потерявший работу из-за романа с женой генерала. Теперь он чистильщик и занимается уборкой мест преступлений. Зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником преступной схемы: его руками пытаются (в прямом смысле) замести чьи-то следы. Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие следствию: он даст показания против преступников в обмен на участие в программе защиты свидетелей.

Получив новые документы, он переезжает в приморский город и тут же становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование и доказать свою невиновность.

Вместе с капитаном полиции Дианой Нечаевой и её помощником Гайдуковым Денису Дубову предстоит провести не одно расследование, ведь навыки эксперта-криминалиста понадобятся следствию не один раз.

Сериал «На страже пляжа» будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER в августе 2022 года, а также чуть позже сериал будет показан на телеканале ТНТ.

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