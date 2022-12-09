Создатели «Малышариков» приступают к съемкам полнометражного фильма

ГК «Рики» и группа «Самолет» анонсировали начало партнерства в рамках производства полнометражного фильма о Малышариках. Режиссерами проекта выступят Оксана Бычкова, известная по таким картинам, как «Питер FM», «Окно в Европу», «Плюс Один» и Катерина Савчук, работающая над анимационными проектами «Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики». Релиз фильма запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»:

«Для ГК «Рики» - это будет первый полнометражный игровой фильм и потому, мы с особым трепетом отнеслись к выбору партнера. «Малышарики» - проект всеобъемлющий, над ним работают как профильные в вопросах детства специалисты, так и лучшая творческая команда. Представители группы «Самолет» еще на стадии переговоров проявили высокую заинтересованность и вовлеченность в проект - в этом и есть залог успешного сотрудничества. Кроме того, нам импонирует подход компании к вопросам бизнеса и партнерства. В начале этого непростого пути, хочется пожелать нам всем удачи. Ведь по времени производство фильма можно сопоставить со строительством дома. Уверена, что вместе у нас получится отличный проект».

Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики»:

«7 лет назад мы заявили, что Малышарики - первый мультфильм в жизни малыша, а теперь смело взялись снять первый полнометражный фильм в жизни малыша. Картина будет добрым и простым семейным кино, идеально подходящим для знакомства ребенка с большим экраном. Это фильм - приквел, зрители узнают, как в одной самой обычной семье появились Малышарики. Все секреты пока раскрывать не будем, но точно можем пообещать много новых открытий, веселых приключений и, конечно же, песен».

Съемки полнометражного фильма пройдут в Москве.

Роман Сенчихин, директор по маркетингу группы «Самолет»:

«Для группы «Самолет» семейная аудитория бесконечно важна: 56% покупателей квартир в наших жилых комплексах состоят в браке и у 50% есть дети до 18 лет. В своих проектах мы создаем много инфраструктуры для детей – школы и детские сады, детские зоны и плейхабы в рамках благоустройства, строим спортивные центры. Символичное событие 2022 года - «Самолет» стал победителем конкурса «Выбор мам». Мы будем очень рады, что знаковый проект Малышариков будет сниматься на территории наших объектов, и любимые детьми герои мультфильмов станут гостями «Самолета» и жителей проектов».

По сюжету, мама и папа только переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения своей маленькой дочки. Балансируя между работой и семьей, папа впопыхах покупает у необычного продавца в детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку, что в итоге приведет к череде невероятных событий и приключений.

Фильм выполнен в технологии совмещения видеосъёмки и компьютерной анимации.

Над сценарием фильма работают авторы из творческой группы проекта «Малышарики»: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж.

Релиз картины запланирован на 4 квартал 2024 года.

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