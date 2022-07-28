ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» — «Проклятие Кинтанара»

Телеканал хоррор-премьер «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») покажет испанский триллер «Проклятие Кинтанара» (в оригинале «Дом улиток») от продюсера социального хоррора-хита «Платформа».

Писатель Антонио Прието решает провести лето в андалузской глуши в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение, преодолеть творческий кризис и вновь взяться за написание романа. Кинтанар, где приветливая риелторша находит для Антонио роскошный старинный особняк, не обозначен на карте. Поселение состоит из кабака, часовни и редких домиков, жители которых смотрят искоса на чужака. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны. Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 1 августа в 20:15 на телеканале «Киноужас».

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