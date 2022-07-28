Жанна Эппле примерила на себя роль Анны Карениной, а Екатерина Вуличенко – жены Льва Толстого

Актрисы сыграли эпизодические роли в новом сериале канала ТВ Центр «Провинциальный детектив». В одной из сцен они оказались на историческом костюмированном празднике, посвященном писателю Льву Толстому.

«Какая женщина откажется сыграть Анну Каренину?», — улыбаясь, признается Жанна Эппле. Примечательно, что актриса также занята в спектакле «Анна Каренина», но играет там княгиню Вронскую. С великим писателем Жанну связывает и еще один факт – ее бывший супруг — специалист по Толстому. И на эту роль, хоть и не главную, но очень яркую, она согласилась сразу.

— Это изумительная роль, в которой есть все!, — говорит актриса. – К тому же, одно удовольствие бывать в таких прекрасных усадьбах, в таких прекрасных интерьерах (съемки проходили в усадьбе Середниково – прим.авт.).

Екатерину Вуличенко также привлекли исторические наряды. «Для меня всегда огромная радость сниматься в таких костюмах. Здесь я была в образе жены Льва Николаевича Софьи Андреевны», — делится Катя. Но добавляет, что всякая мечта имеет две стороны. «С одной, было очень красиво, а с другой – смены у нас были при тридцатисеми градусной жаре! А у меня и шляпка, и накидка…». Актриса также отметила, что работать в таких потрясающе красивых усадьбах – особое удовольствие.

Главные роли исполнят молодые актрисы Мария Антонова и Екатерина Дубакина. Их героини – обычные провинциальные женщины: заведующая городской библиотекой и медсестра, которые в свободное от работы время разгадывают убийства и ищут преступников…

— Моей Ольге очень хочется почувствовать, что она может сделать что-то значимое, весомое, разгадать сложнейшую загадку, — рассказывает Екатерина Дубакина. — И для неё невероятно важно доказать своему мужу, что она может решить задачи, которые иногда не под силу даже ему. Конечно, в наших героинях есть и любопытство, и авантюризм. И поэтому они, увлечённые расследованием, буквально не знают усталости и доводят до конца все дела.

«Провинциальный детектив» планируется к показу этой осенью. В нем также можно будет увидеть Софью Ардову, Алексея Вакулова, Елену Захарову, Андрея Носкова и Марию Берсеневу.

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