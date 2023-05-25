На Российской креативной неделе во Владивостоке TV BRICS представила концепцию международного продвижения национального кинематографа

В рамках Российской креативной недели во Владивостоке состоялся мастер-класс, посвященный международному сотрудничеству кинофестивалей стран БРИКС. Его экспертами стали генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова, президент Пекинского фестиваля детского кино и телевидения Ли Гэ, генеральный директор Международного фестиваля инновационного кино Innovative Film Festival (Бангалор, Индия) Упасана Миттал.

Показы национальных документальных фильмов из стран БРИКС на площадках ведущих зарубежных кинофестивалей – это уникальный формат, предложенный и успешно реализуемый сетью TV BRICS уже несколько лет. Он позволяет как продвигать индустрию неигрового кинематографа, так и представлять общественно-значимую повестку той или иной страны: актуальные вопросы становятся основной для документального кино. Кроме того, международные показы делают этот жанр все более популярным и стимулируют производство качественного контента.

Упасана Миттал поблагодарила TV BRICS за организацию мастер-класса и рассказала о сотрудничестве с медиасетью.

«Между Академией инновационного кино в Бангалоре в Индии и TV BRICS сложились прекрасные отношения. Мы ежегодно проводим Международный фестиваль инновационного кино. Мы организуем это событие последние шесть лет и очень гордимся тем, что сотрудничаем с TV BRICS уже долгое время. Мы ежегодно организовали показы документальных картин и короткометражных фильмов, предоставленных TV BRICS. Я рада отметить, что мы получили высокую оценку и положительные отзывы обо всех показанных фильмах», – сообщила она.

Спецпоказы фильмов дополняют программу фестивалей и привлекают новую аудиторию.

«Более того, два года назад мы организовали показ фильма «Достоевский Межконтинентальный», который был признан лучшим документальным фильмом на IV Международном фестивале инновационного кино. Я уверена, что кинофестивали - это прекрасная платформа для установления подобных контактов и сотрудничества между кинематографистами, независимыми продюсерами, молодыми режиссерами и студентами. Они позволяют обьединить усилия и запустить работу над общими проектами», – добавила Миттал.

В свою очередь, Ли Гэ отметил, что в любом фестивале важны три его составляющие – это авторы, их фильмы и возможность обмена опытом и мнениями.

«Почему я как руководитель Пекинского фестиваля посещаю фестивали за рубежом, в том числе в России? Потому что нам нужно, чтобы каждый желающий смог узнать о китайских авторах. Благодаря участию в подобных мероприятиях люди могут познакомиться с ними, с нашими фестивалями и фильмами. Это могут быть как новые киноленты, так и фильмы, уже ставшие классикой. Это основа фестиваля, благодаря которой можно объединить авторов со всего мира. И третья составляющая – это мероприятия. Мы можем общаться, взаимодействовать, вместе обсуждать будущее киноиндустрии, ее развитие. Здесь мы делаем упор на международное сотрудничество», – сказал президент Пекинского фестиваля детского кино и телевидения.

TV BRICS является информационным партнером Российской креативной недели. В прошлом году в рамках дискуссии «Новая геометрия партнерских альянсов» свои доклады представили партнеры сети TV BRICS из СМИ Китая, ЮАР, Бразилии – CGTN, Durban TV, Metrópoles.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.