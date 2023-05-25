САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Мариинском театре состоятся гастроли Пермского театра оперы и балета

С 30 мая по 3 июня в Мариинском театре пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета, приуроченные к 300-летию Перми. Артисты представят оперы «Норма» Беллини и «Травиата» Верди, балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева и хоровой концерт с духовным сочинением Рахманинова. Артисты выступят сразу на нескольких сценах Мариинского театра.

Пермский театр оперы и балета регулярно выступает на петербургской сцене. В августе прошлого года состоялись «Большие гастроли» Пермского балета. В этот раз театр возвращается в северную столицу с программой, представляющей все четыре его коллектива — балетную и оперную труппы, оркестр и хор. Гастроли Пермского театра оперы и балета откроются 30 мая на сцене камерного Зала Прокофьева, где выступит хор Parma Voices, традиционно уделяющий особое внимание русской духовной музыке. Исполнение «Литургии святого Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова концертный хор Пермской оперы под управлением Екатерины Антоненко посвятит 150-летию со дня рождения композитора.

1 июня на исторической сцене Мариинского театра будет показана «Норма» Винченцо Беллини в постановке лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска», главного балетмейстера Урал Балета Максима Петрова — для известного российского хореографа этот спектакль, выпущенный в прошлом сезоне, стал дебютом на оперной сцене. Куратором проекта выступил старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Вместе с ними над спектаклем работали музыкальный руководитель и дирижер Мигран Агаджанян, художник-постановщик Альона Пикалова, художник по костюмам Ирэна Белоусова и художник по свету Константин Бинкин.

2 июня прозвучит «Травиата» Джузеппе Верди — в главной партии на сцену Концертного зала Мариинского театра выйдет солистка Пермской оперы Надежда Павлова, признанная мировой прессой одной из лучших современных исполнительниц вердиевского репертуара. Ее Виолетте Валери уже рукоплескали Большой театр России, Цюрихская опера и фестиваль «Флорентийский музыкальный май», а в следующем сезоне Надежда Павлова споет «Травиату» в легендарной Баварской опере в Мюнхене.

В завершение гастролей 3 июня на Новой сцене Мариинского театра будет показан балет «Ромео и Джульетта» в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана, вошедший в историю музыкального театра ХХ века как одна из канонических интерпретаций партитуры Сергея Прокофьева. В 2013 году Пермский балет первой среди российских танцевальных компаний представил отечественной публике этот шедевр, которым англичане гордятся не меньше, чем русские — «Лебединым озером».

Гастроли проходят при поддержке Министерства культуры Пермского края и лично губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина, а также при поддержке Газпром газораспределение Пермь и Метафракс Групп и при партнерстве сети отелей Radisson Hotels в Петербурге.

Фото - Андрей ЧУНТУМОВ

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