На сайте ВДНХ обновили «Снежный маршрут»

ВДНХ вместе с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук обновили «Снежный маршрут» для любителей зимних прогулок. В него вошли достопримечательности Музейного города Выставки, катки на площади Промышленности и в парке «Останкино», а также Главный ботанический сад.

В маршрут входят 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка «Останкино» и Главного ботанического сада. Новая карта с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами доступна на сайте Выставки.

Начать прогулку по «Снежному маршруту» ВДНХ можно с любого входа на Выставку и двигаться в удобном для себя порядке. На карте отмечены инфоцентры ВДНХ, маршруты электробусов, лыжни с указанием протяженности, а также точки общественного питания.

Новой точкой маршрута по Выставке стал Музей героизма, где посетители увидят примеры настоящего мужества со времен Древней Руси до сегодняшних дней. Музей открылся в павильоне № 59 «Зерно». Павильон, который является объектом культурного наследия федерального значения, — третий по высоте на всей территории Выставки.

Еще одна локация, которую нельзя пропустить при посещении ВДНХ, — павильон № 1 «Центральный», объект культурного наследия федерального значения, доминанта Главной выставки страны. 21 ноября в «Центральном» открылась экспозиция Третьяковской галереи «#ТретьяковкаНаВДНХ», где представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒50-х годов ХХ века, а также современных художников.

Важным центром притяжения на ВДНХ этой зимой по традиции стал ледовый каток — крупнейшее ледовое пространство Москвы. Одновременно здесь могут находиться около 5 тысяч человек. Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров. Каток открыт в будние дни, в выходные и праздники. Понедельник — технический день.

А рядом со стадионом в парке «Останкино» есть еще одна ледовая площадка. Покататься можно бесплатно, принеся коньки с собой. Также на протяжении всего зимнего сезона на катке работает прокат коньков.

В этом году зимняя ВДНХ радушно встречает и маленьких спортсменов: для них на Главной выставке страны теперь работают детская и тренировочная лыжня, а также трасса «Юный лыжник» протяженностью 250 метров.

Благодаря маршруту можно без труда найти и такую локацию, как лабиринт из туй. Вечнозеленые деревья выглядят привлекательно в любое время года. Густая зелень, в которой не страшно заблудиться, создает ощущение защиты и позволяет насладиться тишиной зимнего вечера. Еще одна из остановок «Снежного маршрута» — воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве. Там можно прогуляться на уровне крон деревьев, а вечером полюбоваться художественной подсветкой, которая зимой выглядит особенно умиротворяюще.

ВДНХ — одна из главных достопримечательностей столицы. Это крупный международный выставочный центр, музейный город и современная площадка для просвещения и отдыха горожан и туристов. Здесь проводят множество важных культурных, научных и экономических мероприятий, которые посещают десятки тысяч человек. Общая площадь территории Выставки составляет более 325 гектаров. В этом году Главной выставке страны исполнилось 85 лет.