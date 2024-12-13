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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Дары Волхов» в галерее ОрдынкаАрт

Выставка «Дары Волхов» в галерее ОрдынкаАрт

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Оксана Винарчук. Дары волхвов

Представляем новую персональную выставку художников Оксаны Винарчук и Валентина Федорова. Выставка включает в себя 20 живописных работ творческого и семейного союза художников Оксаны Винарчук и Валентина Федорова. Художники — романтики и мастера эффектного цветового решения. В серии представленных сегодня зрителю картин они рассказывают об их оригинальном видении времени Рождества. Красивых символах этой вечной легенды.

Представленная выставка – это результат нового живописного осмысления двух тем, которые на первый взгляд не так очевидно связаны. Библейские сюжеты, три Царя, дары Волхвов, виды старого Вифлеема — с одной стороны, а рядом — древний русский город Переславль, завораживающая красота его природа и архитектуры.

Более двадцати лет художники живут и работают в Переславле-Залесском, в старинной Рыбной слободе на берегу легендарного озера Плещеево.  Этот необыкновенно живописный уголок всегда привлекал внимание художников, окрестивших его «русской Венецией» или «русским Барбизоном». Валентин и Оксана создают образы и пишут природу древнего города, избегая натурализма, используя графически монументальный язык, чтобы передать не сиюминутное состояние. Мы видим вневременное пребывание людей, предметов их труда на этом небольшом участке древнего города, в красоте природы этих мест.

По мнению авторов, картина существует не только как визуальное явление, а как сверхзадача для художника добиться от живописи звучания, как в поэзии и музыке. Вещи, связанные с этим удивительным местом, с рекой, озером показаны в картинах не бытово, а как знаки, образы жизни человека вообще на земле. В этом контексте особенно интересны 3 работы Валентина Федорова из цикла «Лодки», где контуры деревянных винтажных лодок на фоне воды становятся символами уединения и сосредоточенности автора. И практически сразу после этих завораживающих медитативных переславских пейзажей мы видим работу «Вифлееем». Перед нами место, пропитанное историей и духовностью, веками привлекавшее паломников и путешественников. Как и переславская серия, здесь красота заключена не только в живописных пейзажах, но и в глубоком символическом значении. Паломники приходят в Вифлеем чтоб прикоснуться к святыням и ощутить дух Рождества, увидеть город-символ надежды и веры, где родился Иисус Христос.

В центре выставки представлена новая серия Оксаны Винарчук «Дары Волхвов». Каждый из трех Даров от трех Царей исполнены в уникальном цветовом решении. Мы не просто видим, но и чувствуем Царственность Золота, Божественность Ладана и, наконец, перед нами Мирра-символ человечности Иисуса и предвестник его страданий. Подарки для младенцев стали символами жизни и миссии Иисуса. То, как Оксана работает с цветом, изображая Дары Волхвов — уникальная работа большого мастера и тот случай, когда «цвет звучит как музыка».

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Валентин Федоров – выпускник Московского государственного художественного института им. Сурикова, член Союза художников России, награжден дипломом Академии художеств, участник российских и международных выставок.

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Оксана Винарчук — художник театра, живописец. Член МОСХа. Окончила МГАХИ им Сурикова. Лауреат премии Правительства Москвы, лауреат Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность». Участвовала в постановках спектаклей театра ET CETERA под руководством А. Калягина и театра Содружества актёров Таганки под руководством Н. Губенко.

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