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ГК «Рики» представила арт-проект ChikoRoko на выставке «Арт Россия 2025»

editor
By editor
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смешарики

ГК «Рики», известная по таким популярным анимационным проектами как «Смешарики» и «Фиксики», представила новый арт-проект ChikoRoko в рамках ярмарки современного искусства «Арт Россия 2025», проходившей в московском Гостином Дворе с 3 по 6 апреля.

Проект представляет собой коллекцию дизайнерских фигурок, вдохновленных персонажами «Смешариков», и нацелен на развитие культуры коллекционирования в нашей стране, а также на поддержку российских и международных художников.

ChikoRoko – это бренд, объединяющий коллекционные фигурки Чико (ежа) и Роко (кролика), в которых угадываются черты знакомых с детства героев. Каждая фигурка создается в коллаборации с художниками со всего мира, превращаясь в уникальный арт-объект.

смешарики

«Мне всегда было важно, чтобы наши герои жили и за пределами экрана. ChikoRoko — это способ продолжить их историю в арт-среде, — отметил основатель ГК «Рики» Илья Попов. — Мы даём им новую форму, новый смысл и новую аудиторию. Объединение художников, дизайнеров из разных стран вокруг российских персонажей несет позитивную миссию, которая воплощается в искусстве».

Проект включает в себя две коллекции: ChikoRoko Дизайн, созданную в партнерстве с мировыми брендами для массового производства, и ChikoRoko Арт, представляющую собой ограниченные серии уникальных дизайнов, разработанных российскими и иностранными художниками. ChikoRoko Дизайн ориентирована на широкую аудиторию, сочетая современный дизайн и элементы поп-культуры, а ChikoRoko Арт позиционируется как эксклюзивное собрание, отражающее авторский взгляд на известных персонажей.

смешарики

Представители ГК «Рики» подчеркивают, что проект ChikoRoko нацелен на развитие культуры коллекционирования в России, предоставляя художникам платформу для самовыражения и раскрытия потенциала. Презентация проекта на выставке «Арт Россия» подтвердила интерес к современным арт-объектам, созданным на основе культовых персонажей, как к актуальным явлениям в художественной среде.

смешарики

смешарики

смешарики

Фото © пресс-служба ГК «Рики»

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