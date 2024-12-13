РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВечер проекта «Культурные Среды» в MODUS hall: Кто Вы, «МИСТЕР Х»?

Вечер проекта «Культурные Среды» в MODUS hall: Кто Вы, «МИСТЕР Х»?

editor
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Александр Хаминский с Марией Тарасевич и Амарией. Фото Станислав Квасков
Александр Хаминский с Марией Тарасевич и Амарией. Фото © Станислав Квасков

«Культурные Среды» завершили сезон 2024 года в роскошном MODUS hall вечером «Мистер Х», который с авторами проекта — Марией Тарасевич и Амарией провел известный юрист и общественный деятель Александр Хаминский.

Единственный в России эксперт по специальной психологической подготовке к участию в процессуальных действиях, автор методик по саморегуляции психоэмоционального состояния для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих МО, спортсмен и меценат, Александр Хаминский выступил с поэтическими произведениями собственного сочинения, а призеры традиционной Интеллектуальной викторины проекта получили его книгу «Пейсбук» с адресным автографом.

Призер-викторины-Лиана-Давидян
Призер викторины Лиана Давидян. Фото © Станислав Квасков

Концертную программу открыла блистательная Нина Шацкая. В сопровождении известных профессионалов джазовой сцены: Юрий Погиба (клавиши), Игорь Иванушкин (контрабас), Эдуард Лаубингер (ударные), — Заслуженная артистка России, талант которой известен всей стране, исполнила проникновенные романсы, знаменитую «Колдунью» на стихи Анны Ахматовой и Summer Time Гершвина в уникальном прочтении.

Выступление Нины Шацкой. Фото © Станислав Квасков
Выступление Нины Шацкой. Фото © Станислав Квасков

Специальный гость — певец, композитор и актер Анатолий Счастьев выступил с мировыми хитами в оригинальных аранжировках с аккомпанементом на бонго и подарил гостям особенный номер — посвящение вечеру — арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Ария Мистера Х – Анатолий Счастьев. Фото © Станислав Квасков
Ария Мистера Х – Анатолий Счастьев. Фото © Станислав Квасков

Об истории создания знаменитой оперетты был и один из вопросов Интеллектуальной викторины, которую традиционно поддержала шоколатье Алла Комиссарова (шоколадное ателье La Princesse Choco) и, впервые, — аромадиагност и аромапарфюмер Алена Горбачева.

Шоколатье Алла Комиссарова и Нина Шацкая. Фото © Станислав Квасков
Шоколатье Алла Комиссарова и Нина Шацкая. Фото © Станислав Квасков
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