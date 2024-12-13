Вечер проекта «Культурные Среды» в MODUS hall: Кто Вы, «МИСТЕР Х»?

«Культурные Среды» завершили сезон 2024 года в роскошном MODUS hall вечером «Мистер Х», который с авторами проекта — Марией Тарасевич и Амарией провел известный юрист и общественный деятель Александр Хаминский.

Единственный в России эксперт по специальной психологической подготовке к участию в процессуальных действиях, автор методик по саморегуляции психоэмоционального состояния для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих МО, спортсмен и меценат, Александр Хаминский выступил с поэтическими произведениями собственного сочинения, а призеры традиционной Интеллектуальной викторины проекта получили его книгу «Пейсбук» с адресным автографом.

Концертную программу открыла блистательная Нина Шацкая. В сопровождении известных профессионалов джазовой сцены: Юрий Погиба (клавиши), Игорь Иванушкин (контрабас), Эдуард Лаубингер (ударные), — Заслуженная артистка России, талант которой известен всей стране, исполнила проникновенные романсы, знаменитую «Колдунью» на стихи Анны Ахматовой и Summer Time Гершвина в уникальном прочтении.

Специальный гость — певец, композитор и актер Анатолий Счастьев выступил с мировыми хитами в оригинальных аранжировках с аккомпанементом на бонго и подарил гостям особенный номер — посвящение вечеру — арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Об истории создания знаменитой оперетты был и один из вопросов Интеллектуальной викторины, которую традиционно поддержала шоколатье Алла Комиссарова (шоколадное ателье La Princesse Choco) и, впервые, — аромадиагност и аромапарфюмер Алена Горбачева.