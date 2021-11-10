«Снег на траве». Выставка Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой открылась в Еврейском музее и центре толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности состоялось торжественное открытие выставки режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве».

С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных — герои «Ежика в тумане», «Сказки сказок», «Журавля и цапли» — собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека.

Выставка в Еврейском музее берет за основу метод работы Норштейна и Ярбусовой над многослойными персонажами и становится одновременно проводником и лабиринтом по биографии и творчеству двух художников. Основными экспонатами выставки выступают материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции.

«Уникальность выставки заключается в том, что Юрий Борисович и Франческа Альфредовна лично участвовали не только в утверждении концепции, но и в изготовлении экспонатов, в работе над созданием всего выставочного пространства, рассказал Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея.

«Снег на траве» — самостоятельное, цельное произведение этого творческого тандема. Выставка соотносится с концепцией музея, согласно которой предполагается активное вовлечение посетителя в структуру выставочного пространства. Мы надеемся, что благодаря интерактивным экспонатам, осязаемости атмосферы творческого мира художников возникнет действенная вовлеченность каждого гостя в экспозицию, его прямой диалог с авторами», — сказал Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея.

«Выставка «Снег на траве» состоит более чем из 500 произведений, примерно треть которых не выставлялась ранее и будет представлена публике впервые, — подчеркнула Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея. Среди этих произведений — живопись и графика Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна, созданные в 1960-х годах, когда он еще планировал карьеру художника, а не режиссера-мультипликатора.

Выставка состоит из двух частей. Первая показывает объемные пространственные композиции, которые соединяют фрагменты фильма «Сказка сказок» с документальными свидетельствами детства и юности Норштейна. Эти инсталляции Норштейн и Ярбусова подготовили специально для Еврейского музея. Вторая часть построена вокруг рабочего процесса над «Ежиком в тумане», «Шинелью» и другими фильмами художников и демонстрирует эскизы, раскадровки и фазы рождения персонажей. Выставка приурочена к 80-летию Юрия Норштейна и стала самой масштабной среди всех когда-либо проходивших его выставок».

В рамках проекта разработана программа для людей с разными формами инвалидности. Для слабовидящих и незрячих посетителей будет представлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов «Жест в музее» Еврейский музей организует экскурсии на РЖЯ. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.

К выставке подготовлена публичная программа, в которую вошли лекции и дискуссии об анимации.

Юрий Норштейн — выдающийся советский и российский режиссер и художник- аниматор, почетный профессор ВГИКа, народный артист СССР. В качестве мультипликатора студии «Союзмультфильм» участвовал в создании таких мультфильмов, как «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Варежка», «Левша», «Осторожно, щука!». В 1975 году вышел фильм, принесший режиссеру мировую славу — «Ежик в тумане».

Франческа Ярбусова — советский и российский художник-постановщик мультипликационных фильмов, лауреат Президентской премии. Жена Юрия Норштейна и художник всех его фильмов: «Лиса и заяц», «Ежик в тумане», «Журавль и цапля», «Сказка сказок», «Шинель», а также анимационных фильмов «Паровозик из Ромашково», «Как мужик двух генералов прокормил», «Сеча при Керженце» и других. Иллюстрировала книги «Путаница», «Дедушкин валенок», «Рассказы» Михаила Жванецкого и другие.

Фильмы Норштейна и Ярбусовой известны по всему миру и награждены российскими и международными премиями, среди которых Государственная премия СССР, а также гран-при кинофестивалей в США, Франции, Хорватии и других странах. В анимации Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова стали авторами нового языка, соединившего историю мирового искусства и остроту детских воспоминаний, классическую литературу и красоту повседневности. После появления фильма «Сказка сказок» стало понятно, что анимация способна говорить на любые темы и не подчиняется иерархии, в которой было принято помещать ее за кинематографом.

Выставка завершит работу 9 января 2022 года.

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