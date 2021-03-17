«Двое». Выставка произведений Валерия Чернорицкого и Анастасии Соколовой открывается в залах РАХ

31 мар­та 2021 года Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств пред­став­ля­ет выстав­ку про­из­ве­де­ний чле­нов-кор­ре­спон­ден­тов РАХ Вале­рия Чер­но­риц­ко­го и Ана­ста­сии Соко­ло­вой «Двое». В экс­по­зи­ции пред­став­ле­но око­ло 150 работ, сре­ди кото­рых про­из­ве­де­ния стан­ко­вой живо­пи­си (порт­рет, пей­заж, натюр­мор­ты), мону­мен­таль­ная живо­пись, рисун­ки и кар­то­ны к мону­мен­таль­ным про­из­ве­де­ни­ям. Про­ект про­дол­жа­ет чре­ду «семей­ных» выста­вок в залах Ака­де­мии на Пречистенке.

Ана­ста­сия Соко­ло­ва. Авто­порт­рет с мас­ка­ми. 2018 год. Холст, мас­ло, 110х130 см

Ана­ста­сия Соко­ло­ва. Вод­ные лилии. Абрам­це­во. 2016 год. Холст, мас­ло, 110х90 см

Ана­ста­сия Соко­ло­ва. Порт­рет сест­ры. 1990 год. Холст, мас­ло, 169х129 см

Ана­ста­сия Соко­ло­ва. Утро в мастер­ской. 2019 год. Холст, мас­ло, 100х120 см

Вале­рий Чер­но­риц­кий. Вечер­ний чай. 2015 год. Холст, мас­ло, 120х140 см

Вале­рий Чер­но­риц­кий. Воз­вра­ще­ние из Егип­та. 1995 год. Холст, мас­ло, 180х220 см

Вале­рий Чер­но­риц­кий. Зна­ме­но­сец. Оса­да Маль­бур­га. Фраг­мент кар­то­на к «Грюн­вальд­ской бит­ве» 1991–2020 год. Холст, мас­ло, 180х220 см

Вале­рий Чер­но­риц­кий. Порт­рет теле­о­пе­ра­то­ра Тома Патер­со­на. 2016 год. Холст, мас­ло, 160х100 см

«Двое» – не толь­ко союз двух сер­дец, но и двух мощ­ных талан­тов, инди­ви­ду­аль­но­стей, кото­рые мно­гие годы тво­рят рука об руку, вдох­нов­ля­ют и допол­ня­ют друг дру­га, еди­но­мыш­лен­ни­ков, чей диа­лог дарит зри­те­лю поис­ти­не выра­зи­тель­ные при­ме­ры твор­че­ских свер­ше­ний. Оба худож­ни­ка — выпуск­ни­ки МГХАИ им. В.И. Сури­ко­ва, чле­ны Сою­за худож­ни­ков Рос­сии. С 1989 по 2008 годы сов­мест­но выпол­ни­ли ряд рос­пи­сей в тех­ни­ке фрес­ки и холод­ной энка­у­сти­ки в Лит­ве, Фран­ции и Ита­лии, в том чис­ле в хра­мах и собо­рах Кор­си­ки и Умбрии. С 1993 по 2003 годы сов­мест­но орга­ни­зо­ва­ли про­ве­де­ние груп­по­вых выста­вок в выста­воч­ном зале «Атри­ум» оте­ля «Бал­чуг Кем­пин­ски» в Москве. Авто­ры при­ни­ма­ли уча­стие в боль­шом коли­че­стве все­рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных выста­воч­ных про­ек­тов, про­ве­ли ряд успеш­ных пер­со­наль­ных выста­вок. Про­из­ве­де­ния А.В. Соко­ло­вой и В.А. Чер­но­риц­ко­го нахо­дят­ся в музе­ях и част­ных собра­ни­ях в Рос­сии и за рубежом.

Вале­рий Ана­то­лье­вич Чер­но­риц­кий – при­знан­ный рос­сий­ский мастер, про­дол­жа­тель ака­де­ми­че­ских тра­ди­ций, с 2018 года воз­гла­вив­ший кафед­ру Мону­мен­таль­но-деко­ра­тив­ной живо­пи­си МГХПА им. С.Г.Строганова. Стро­гость и внут­рен­няя мощь мону­мен­таль­ной живо­пи­си, сме­лое и тон­кое вхож­де­ние в то или иное архи­тек­тур­ное про­стран­ство демон­стри­ру­ет искус­ство Вале­рия Чер­но­риц­ко­го. Слож­ным мно­го­фи­гур­ным ком­по­зи­ци­ям свой­ствен­на воз­вы­шен­ность обра­зов, допу­сти­мая доля теат­раль­но­сти и, вме­сте с тем, глу­бо­кий внут­рен­ний дра­ма­тизм. Порт­рет­ные обра­зы харак­те­ри­зу­ет глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние в саму суть героя.

Ана­ста­сия Вла­ди­ми­ров­на Соко­ло­ва – внуч­ка одно­го из леген­дар­ных «Кукры­ник­сов» Нико­лая Алек­сан­дро­ви­ча Соко­ло­ва, дочь худож­ни­ка-гра­фи­ка Вла­ди­ми­ра Нико­ла­е­ви­ча Соко­ло­ва, достой­ный про­дол­жа­тель худо­же­ствен­ной дина­стии. Живо­пись Ана­ста­сии Соко­ло­вой – это осо­бый мир све­та и цве­та, в нем и обра­зы при­ро­ды, и натюр­мор­ты, и порт­ре­ты отли­ча­ет внут­рен­няя лег­кость, чув­ство радо­сти от созер­ца­ния. При взгля­де на про­из­ве­де­ния Ана­ста­сии зри­тель всту­па­ет в кон­такт с внут­рен­ней энер­ги­ей живо­пис­ной фак­ту­ры. Так, клас­си­че­ская сте­пен­ность и ощу­ще­ние спо­кой­ствия пер­во­го впе­чат­ле­ния сме­ня­ет более глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние зри­те­ля в образ, где его вос­при­я­тию пред­став­ля­ют­ся все оттен­ки эмо­ци­о­наль­но-чув­ствен­но­го мира.

Фун­да­мен­том твор­че­ских поис­ков для Вале­рия Чер­но­риц­ко­го и Ана­ста­сии Соко­ло­вой слу­жат сра­зу несколь­ких мас­штаб­ных направ­ле­ний изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства – это и сред­не­ве­ко­вье, и ренес­санс, и ака­де­мизм, и реа­лизм, импрес­си­о­низм и пост-импрес­си­о­низм, пере­осмыс­ле­ния и мно­гих дру­гих «измов» ХХ века. Отно­сясь с искрен­ним ува­же­ни­ем и почи­та­ни­ем к насле­дию, оба худож­ни­ка стре­мят­ся мак­си­маль­но рас­крыть соб­ствен­ное виде­ние мира, сфор­ми­ро­вать свой почерк. Тво­ря на сты­ке эпох, сто­ле­тий, во вре­ме­на гло­баль­ных кри­зи­сов и потря­се­ний Вале­рий Чер­но­риц­кий и Ана­ста­сия Соко­ло­ва оста­ют­ся вер­ны­ми иде­а­лам гар­мо­нии, сози­да­ния и кра­со­ты, обна­жа­ют в сво­ей твор­че­ской при­ро­де наци­о­наль­ные куль­тур­ные коды, ощу­щая тем самым истин­ное свое пред­на­зна­че­ние, сопри­част­ность к миро­вым куль­тур­ным процессам.

Выстав­ка рабо­та­ет до 18 апреля.

Мате­ри­ал под­го­тов­лен на осно­ве ста­тьи ака­де­ми­ка РАХ, кан­ди­да­та искус­ство­ве­де­ния Татья­ны КОЧЕМАСОВОЙ

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