«Двое». Выставка произведений Валерия Чернорицкого и Анастасии Соколовой открывается в залах РАХ

31 марта 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений членов-корреспондентов РАХ Валерия Чернорицкого и Анастасии Соколовой «Двое». В экспозиции представлено около 150 работ, среди которых произведения станковой живописи (портрет, пейзаж, натюрморты), монументальная живопись, рисунки и картоны к монументальным произведениям. Проект продолжает чреду «семейных» выставок в залах Академии на Пречистенке.
Анастасия Соколова. Автопортрет с масками. 2018 год. Холст, масло, 110х130 см
Анастасия Соколова. Водные лилии. Абрамцево. 2016 год. Холст, масло, 110х90 см
Анастасия Соколова. Портрет сестры. 1990 год. Холст, масло, 169х129 см
Анастасия Соколова. Утро в мастерской. 2019 год. Холст, масло, 100х120 см
Валерий Чернорицкий. Вечерний чай. 2015 год. Холст, масло, 120х140 см
Валерий Чернорицкий. Возвращение из Египта. 1995 год. Холст, масло, 180х220 см
Валерий Чернорицкий. Знаменосец. Осада Мальбурга. Фрагмент картона к «Грюнвальдской битве» 1991–2020 год. Холст, масло, 180х220 см
Валерий Чернорицкий. Портрет телеоператора Тома Патерсона. 2016 год. Холст, масло, 160х100 см
«Двое» – не только союз двух сердец, но и двух мощных талантов, индивидуальностей, которые многие годы творят рука об руку, вдохновляют и дополняют друг друга, единомышленников, чей диалог дарит зрителю поистине выразительные примеры творческих свершений. Оба художника — выпускники МГХАИ им. В.И. Сурикова, члены Союза художников России. С 1989 по 2008 годы совместно выполнили ряд росписей в технике фрески и холодной энкаустики в Литве, Франции и Италии, в том числе в храмах и соборах Корсики и Умбрии. С 1993 по 2003 годы совместно организовали проведение групповых выставок в выставочном зале «Атриум» отеля «Балчуг Кемпински» в Москве. Авторы принимали участие в большом количестве всероссийских и международных выставочных проектов, провели ряд успешных персональных выставок. Произведения А.В. Соколовой и В.А. Чернорицкого находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
Валерий Анатольевич Чернорицкий – признанный российский мастер, продолжатель академических традиций, с 2018 года возглавивший кафедру Монументально-декоративной живописи МГХПА им. С.Г.Строганова. Строгость и внутренняя мощь монументальной живописи, смелое и тонкое вхождение в то или иное архитектурное пространство демонстрирует искусство Валерия Чернорицкого. Сложным многофигурным композициям свойственна возвышенность образов, допустимая доля театральности и, вместе с тем, глубокий внутренний драматизм. Портретные образы характеризует глубокое проникновение в саму суть героя.
Анастасия Владимировна Соколова – внучка одного из легендарных «Кукрыниксов» Николая Александровича Соколова, дочь художника-графика Владимира Николаевича Соколова, достойный продолжатель художественной династии. Живопись Анастасии Соколовой – это особый мир света и цвета, в нем и образы природы, и натюрморты, и портреты отличает внутренняя легкость, чувство радости от созерцания. При взгляде на произведения Анастасии зритель вступает в контакт с внутренней энергией живописной фактуры. Так, классическая степенность и ощущение спокойствия первого впечатления сменяет более глубокое проникновение зрителя в образ, где его восприятию представляются все оттенки эмоционально-чувственного мира.
Фундаментом творческих поисков для Валерия Чернорицкого и Анастасии Соколовой служат сразу нескольких масштабных направлений изобразительного искусства – это и средневековье, и ренессанс, и академизм, и реализм, импрессионизм и пост-импрессионизм, переосмысления и многих других «измов» ХХ века. Относясь с искренним уважением и почитанием к наследию, оба художника стремятся максимально раскрыть собственное видение мира, сформировать свой почерк. Творя на стыке эпох, столетий, во времена глобальных кризисов и потрясений Валерий Чернорицкий и Анастасия Соколова остаются верными идеалам гармонии, созидания и красоты, обнажают в своей творческой природе национальные культурные коды, ощущая тем самым истинное свое предназначение, сопричастность к мировым культурным процессам.
Выставка работает до 18 апреля.
Материал подготовлен на основе статьи академика РАХ, кандидата искусствоведения Татьяны КОЧЕМАСОВОЙОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.