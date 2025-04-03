На сцене VK Stadium прошёл сольный концерт автора и исполнителя Евы Власовой

Концептуально концерт стал отражением жизненного пути Евы, а каждая композиция олицетворяла собой реальное событие. Драма сменялась сказочной мистикой, любимые всеми хиты перемежались новыми песнями, а вектор развития действия был направлен к торжеству света, к счастью. Неслучайно для финала Ева выбрала жизнеутверждающую песню «Ты счастлива». «Мой зритель сделал из меня артиста, и я этим дорожу. Каждая моя песня – это история, мне важно передать смысл. Я хочу, чтобы в рамках моего концерта зрители получи удовольствие, и мы насладились энергией друг друга,» – говорит Ева Власова.

Как всегда, концерт Евы Власовой включал много интерактива и общения со зрителями. И каждый, кто пришёл в этот вечер на VК Stadium, стал частью грандиозного действия. Зрители с удовольствием пели свои любимые песни: «Танцуй вопреки», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива», «Танцы до упаду», «Птица Сирин» и многие другие. Бурными аплодисментами были встречены каверы «Половина сердца», «Розовый фламинго», «Сумасшедшая».

Не обошлось в этот вечер и без дуэтов, которые стали своеобразной визитной карточкой Евы Власовой. Композиция «Тихая гавань» была исполнена в дуэте Машей Шейх – продюсером Евы, правда, по факту исполнителей было больше, ведь подпевал весь зал. Маша Шейх уверена, что именно в песнях от души, которые тонко чувствует каждый зритель, содержится основная фишка концертов Евы, секрет её успеха. Плюс, при подготовке концерта команда продумывает каждую деталь, много внимания уделяется костюмам и декорациям. В итоге получается мощный музыкальный спектакль.

В дуэте с Алексеем Сулимой прозвучала композиция «Somebody», в своё время просто взорвавшая все хит-парады. Алексей отметил, что Ева требовательна и очень педантична, очень тонко чувствует и создает качественную музыку. Чарующий голос и мощная энергетика Евы Власовой, мелодии и слова её песен, живой звук и яркие спецэффекты сделали сольный концерт артистки незабываемым.