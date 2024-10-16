OPUS UNIVERSUM продолжает программу восьмого концертного сезона

Мирослава Фльорчак, сопрано – оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов, преподаватель-концертмейстер Московской консерватории и Российской Академии музыки имени Гнесиных

12 октября в Галерее искусств Зураба Церетели представили вторую программу цикла. Камерно-вокальное приношение к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина объединило в программе сочинения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Н. Метнера, С. Ляпунова, созданные на стихи великого поэта.

Вторая программа восьмого сезона OPUS UNIVERSUM проходила в зале «Домовая церковь» парадной анфилады Галереи искусств Зураба Церетели. «Интерьер [зала – прим. ред.] воспроизводит черты архитектурного пространства домовой церкви, находившейся прежде в особняке. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена в 70-х годах ХIХ века по проекту архитектора Д.И. Никифорова для располагавшегося в доме Долгоруковых Александро-Мариинского училища. В 1899 году училище было преобразовано в Александро-Мариинский институт благородных девиц имени кавалерственной дамы В.Е. Чертовой», – рассказывает сотрудник РАХ. Среди наиболее известных выпускниц института мы можем увидеть имя Елены Николаевны Гоголевой – актрисы театра и кино, мастера художественного слова, артистки Малого театра, в котором и которому она служила с 1918 по 1993 год.

Камерно-вокальное посвящение А.С. Пушкину, состоявшееся в Галерее искусств Зураба Церетели – программа особой красоты, хрупкой, возвышенной, проникновенной, бережно и трепетно обращенная к душе слушателя. Эта программа объединила в сотворчестве артистку постоянного состава OPUS UNIVERSUM Мирославу Фльорчак (сопрано; Польша – Россия) и дебютанта проекта 2024 года Дмитрия Трофимова (фортепиано). Попросили Мирославу Фльорчак о небольшом интервью для АртМосковии.

– Мирослава, ошеломляющее впечатление в сегодняшнее время производит концертная программа, намеренно лишенная внешней броскости, эффекта для провокации рукоплесканий публики. Вы представили программу тончайших оттенков слова и музыки. С какими чувствами Вы подошли к работе над этой программой?

– С огромным интересом! И интерес этот, в первую очередь, фокусировался именно на творчестве Александра Сергеевича Пушкина, что, в принципе, не так часто случается – ведь составляя программу из произведений одного или нескольких композиторов, чаще всего приходится иметь дело с поэзией нескольких авторов, не принадлежащих одному времени или одному направлению; тогда объединяющим звеном, естественно, становится сама музыка, нюансы музыкального языка данного композитора или характерная для данной эпохи стилистика традиции исполнения. Но если идти от слова, то «стандартная» работа уходит на второй план. При работе над большим количеством поэтических произведений одного автора более ясно ощущается мелодия самих стихов. И иногда это преображает привычное представление о данном музыкальном произведении.

Дмитрий Трофимов, фортепиано

– Расскажите о Ваших первых встречах с наследием Пушкина. С каких произведений начиналось Ваше знакомство?

– Первая встреча – конечно, «У лукоморья дуб зелёный…»… Детство… В нашей семье всегда много читали. Дедушка ещё в советское время собрал прекрасную библиотеку, там есть и полное собрание сочинений А.С. Пушкина. Чуть позже для меня открылись и прекрасные советские мультфильмы; позже, потому что чтение считалось приоритетным. И, конечно, походы в театр. Кажется, одним из первых спектаклей для меня была «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова.

– Музыкальность поэзии Пушкина и поэтика музыки Глинки, Римского-Корсакова, Метнера, которые писали свои вокальные сочинения на его стихи… Как сохранить в интерпретации красоту музыкальных идей и не потерять естественность течения стиха? Наверное, именно этим и труден романс?

– Мне кажется, в романсе всегда надо начинать со слова. Ведь первоначально романсом называлось чтение стихов под музыкальное инструментальное сопровождение. Поэтому слово и скрывающийся за ним смысл здесь так важны.

Есть распространённое мнение, что романс – это «опера в миниатюре». Те мысли, о которых можно несколько часов рассказывать с театральной сцены, используя заложенную в произведении драматургию, костюмы и декорации, нужно уложить в несколько минут и донести до слушателя. Это, конечно, не просто. Но музыка всегда дополняет, подчёркивает всё то, что спрятано за словами. И у каждого композитора это получается по-своему, так как каждый из них по-своему воспринимал смысл и оттенки одних и тех же поэтических строк. Пытаться в этом разобраться — очень увлекательное занятие.

Мирослава Фльорчак – окончила Музыкальную Академию имени Ф. Шопена в Варшаве (2009) и стажировку в Центре оперного пения Галины Вишневской (2013). Как артистка оперы раскрылась в сотрудничестве с музыкальным театром «Рома» и «Театром на Воле» имени Т. Ломницкого (Варшава, Польша), а также в сотрудничестве с Челябинским Государственным академическим театром оперы и балета имени М. И. Глинки, где в 2012 году дебютировала в опере М. Глинки «Жизнь за царя» в партии Антониды. Камерные программы и концертные выступления певицы проходят в Концертном зале Варшавского музыкального университета имени Фридерика Шопена (Польша), Концертном зале Польского радио (Варшава, Польша), Еленёгурскей филармонии (Еленя Гура, Польша), Дворце Шустра (Варшава, Польша), Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Зеркальном зале Государственного института искусствознания, Государственном музее-заповеднике «Царицыно», и многих других.

Обладает широким репертуаром, охватывающим временной период от эпохи барокко до XXI века; является исполнителем ряда мировых и российских премьер камерно-вокальных сочинений. Успешно сочетает активную концертную деятельность и преподавательскую работу. Уделяет большое внимание просветительской деятельности и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.