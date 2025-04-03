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ДомойМоскваПраздничный концерт «Навруз 2025» прошел в формате онлайн

Праздничный концерт «Навруз 2025» прошел в формате онлайн

editor
By editor
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навруз
Фото © пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Навруз символизирует наступление весны, обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Его название в переводе с фарси означает «новый день». Навруз празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Пакистане, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории России — в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках. Мероприятие собрало более тридцати музыкальных ансамблей и артистов со всех государств. Общее число просмотров в этот вечер побило рекорд прошлого года, достигнув отметки в 2,6 миллиона просмотров. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы.

Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров огласил приветственный адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко:

«Поздравляю вас с праздником Навруз, символизирующим наступление весны, пробуждение природы и обновление жизни! Традиции Навруза имеют многовековую историю, передаваемую из поколения в поколение в разных странах и народах. Празднование этого весеннего торжества является важной частью этнокультурного пространства столицы, вызывает большой интерес москвичей к красоте и богатству национально-культурных традиций, неповторимому колориту и самобытности многих народов. Навруз сближает людей разных национальностей, способствует укреплению в обществе мира, добра и уважения друг к другу, служит дальнейшему укреплению межнациональной дружбы в Москве. Убеждён, что Навруз подарит радость весны и оставит самые добрые воспоминания. Желаю всем участникам и гостям праздника ярких впечатлений, хорошего отдыха и праздничного настроения!» — отмечалось в приветствии. 

Руководитель АНО «Семья и Родина», член Комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья и Родина» Наталья Локтева отметила: «Навруз — это про встречу. Про то, как собираются семьи, как оживает земля, как люди вспоминают, зачем они вместе. Мы не просто показываем праздник — мы соединяем. Людей, культуры, поколения. С передачей традиций, с общего стола, с общей беседы, с совместного приготовления — с того, с чего начинается настоящее родство. Потому что сильная страна начинается с сильной семьи. А семья — с общего дела, общей радости и уважения к корням. Именно это мы и передаём в прямом эфире».

Концертная площадка стала местом притяжения разных поколений артистов и национальностей, которые тепло передали свои чувства о Наврузе. На празднике выступили лучшие коллективы из России и других стран, прошли видеопрезентации изделий мастеров народного творчества, национальных ремесел и декоративно-прикладного искусства, были продемонстрированы национальные костюмы диаспор и, конечно, состоялись презентации национальных кухонь и самых популярных блюд Навруза.
 
«Это удивительный и многогранный праздник, который является и Новым годом, и праздником наступившей весны — это всегда про обновление жизни, когда каждый человек начинает жизнь с новой страницы. Люди в течение двух недель говорят только о самом хорошем и радуются успехам. Для меня это большая честь встретить Навруз вместе с моими соотечественниками» — с теплом отозвался после выступления Лев Лещенко.
Также своими впечатлениями поделилась народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова:

«Навруз в нашем городе Ташкенте всегда отмечали красочно. Праздник идёт неделю — и все дни я провожу только в компании близких и друзей. Это большое счастье! Прекрасно, что из года в год поддерживают эту традицию. Хотелось бы, что в нашем мире все было солнечно и равноденственно — именно про это наш солнечный праздник!» —​ поделилась перед концертом народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова.

Организатором мероприятия выступил Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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