«На страже закона»: Музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» и Культурный центр МВД РФ представили выставочный проект

Государственный музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» и Культурный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации представили выставочный проект — «На страже закона». Он включает в себя произведения живописи и графики Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России и посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Студия художников имени В.В. Верещагина Министерства внутренних дел Российской Федерации – профессиональная творческая организация при силовом ведомстве, основанная по Приказу Министра внутренних дел СССР генерала армии Н.А. Щёлокова в 1969 г. С 2013 г. Студией руководит заслуженный художник России, действительный член Российской Академии Художеств Олег Леонов.

Художественный фонд Студии насчитывает более 3-х тысяч произведений живописи, графики, станковой и монументальной скульптуры, медальерного и декоративно-прикладного искусства. Цель профессионального коллектива художников – формирование через произведения искусства верных приоритетов и воспитание лучших человеческих качеств героизма, патриотизма у зрителя, развитие самоуважения и любви к профессии у молодого поколения бойцов правопорядка. Выставки Студии художников им. В.В. Верещагина, которые регулярно проходят на музейно-выставочных площадках разных городов Российской Федерации, являются вкладом в дело сохранения преемственности лучших служебных традиций российской полиции (милиции), приумножения накопленного опыта и развития знания исторического наследия по осуществлению правоохранительной деятельности, связанной с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью и обеспечением общественной безопасности.

Народный комиссариат внутренних дел СССР внёс значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Его военнослужащие и сотрудники плечом к плечу самоотверженно сражались с врагом, обеспечивали правопорядок в тылу, участвовали в подпольной и партизанской деятельности, боролись с бандитизмом, занимались выявлением диверсантов и ликвидацией националистических вооружённых формирований. Многие из них стали образцами мужества, отваги и смелости, идеалом служения Отечеству.

— Эти картины написаны в память о героях Великой Отечественной войны и доблести сотрудников НКВД СССР, в них отражены подвиги, запечатлена нечеловеческая стойкость и непоколебимая воля к Победе, — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Андрей Лоскутов.