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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«На страже закона»: Музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» и Культурный центр МВД РФ представили выставочный проект

editor
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Олег Кангин. Тушение эвакогоспиталя. 2024
Олег Кангин. Тушение эвакогоспиталя. 2024

Государственный музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» и Культурный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации представили выставочный проект — «На страже закона». Он включает в себя произведения живописи и графики Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России и посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Студия художников имени В.В. Верещагина Министерства внутренних дел Российской Федерации – профессиональная творческая организация при силовом ведомстве, основанная по Приказу Министра внутренних дел СССР генерала армии Н.А. Щёлокова в 1969 г. С 2013 г. Студией руководит заслуженный художник России, действительный член Российской Академии Художеств Олег Леонов.

П. Любаев. Выступление хора ансамбля им. А.В. Александрова на Белорусском вокзале. 2012
П. Любаев. Выступление хора ансамбля им. А.В. Александрова на Белорусском вокзале. 2012

Художественный фонд Студии насчитывает более 3-х тысяч произведений живописи, графики, станковой и монументальной скульптуры, медальерного и декоративно-прикладного искусства. Цель профессионального коллектива художников – формирование через произведения искусства верных приоритетов и воспитание лучших человеческих качеств героизма, патриотизма у зрителя, развитие самоуважения и любви к профессии у молодого поколения бойцов правопорядка. Выставки Студии художников им. В.В. Верещагина, которые регулярно проходят на музейно-выставочных площадках разных городов Российской Федерации, являются вкладом в дело сохранения преемственности лучших служебных традиций российской полиции (милиции), приумножения накопленного опыта и развития знания исторического наследия по осуществлению правоохранительной деятельности, связанной с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью и обеспечением общественной безопасности.

И. Михайлов. Воздушная тревого
И. Михайлов. Воздушная тревого
П. Любаев. Защитники Ленинграда. 2017
П. Любаев. Защитники Ленинграда. 2017

Народный комиссариат внутренних дел СССР внёс значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Его военнослужащие и сотрудники плечом к плечу самоотверженно сражались с врагом, обеспечивали правопорядок в тылу, участвовали в подпольной и партизанской деятельности, боролись с бандитизмом, занимались выявлением диверсантов и ликвидацией националистических вооружённых формирований. Многие из них стали образцами мужества, отваги и смелости, идеалом служения Отечеству.

— Эти картины написаны в память о героях Великой Отечественной войны и доблести сотрудников НКВД СССР, в них отражены подвиги, запечатлена нечеловеческая стойкость и непоколебимая воля к Победе, — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Андрей Лоскутов.

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