Выставка «Своя сила в искусстве» в Галерее А3 в Москве представила работы, созданные участниками проекта «СВОя СИЛА»

24 апреля в Галерее А3 объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Мы вместе! Своя сила в искусстве». Свои работы на выставке представили участники федерального проекта «СВОя СИЛА» — участники СВО, а также матери, жёны и дети участников СВО, потерявшие своих близких.

В проекте они получают навыки социального консультирования в формате «равный равному» и обретают внутреннюю силу, чтобы продолжать жить и помогать другим людям, оказавшимся в подобной жизненной ситуации.

В ходе обучения при освоении практики арт-терапии под руководством арт-терапевта Анны Рассказовой и психолога Ирины Табаковой они сами рисовали работы, отразившие глубину переживаний и поиски выхода из сложной жизненной ситуации.

— Наш проект помогает людям – матерям, отцам, вдовам, братьям и сестрам, детям погибших участников СВО, и тех, кто пропал без вести, найти внутреннюю силу и продолжать жить. В проекте уже больше 250 участников из 15 регионов, в мае выпускается первый поток, — отметила лидер проекта «СВОя СИЛА», постоянный представитель Марий Эл при президенте России Ольга Бадма-Халгаева.

— Арт-терапевтическая практика дает мощную работу с эмоциями, эти картины, нарисованные чувствами, слезами и большим желанием жить – помогут зрителю лучше понять состояние участников нашего проекта, окунуться в эту глубину и восхититься силой души, — поделилась консультант проекта «СВОя СИЛА», член исполнительного совета РАСО Алена Август.

— За семь месяцев образовательной программы, которая идет онлайн и офлайн, участник проекта осваивают практики консультирования в формате «равный равному» и становятся помощниками не только для себя и своей семьи, но и для тех, кто оказался в похожей ситуации, — подчеркнула автор образовательной программы проекта, директор Московской школы практической психологии Гули Базарова.

— В Москве выставка представила 55 картин, но их гораздо больше, уже в июне мы будем готовы принять все работы участников проекта в Башкирии на площадке форума «Территория женского счастья», — рассказал постоянный представитель Башкортостана при президента России Ринат Файзуллин. – Наш регион – активный участник уже трех потоков проекта «СВОя СИЛА»

— Важно не только то, что вы видите на рисунках, важно, как развивалась работа в процессе рисования, какие чувства переживал автор, как он об этом говорил, — отметили ведущие курса арт-терапии Анна Рассказова и Ирина Табакова.

Участница проекта из Башкортостана Лина рассказала о своей работе: «Рисунок жил вместе со мной, все время хотелось к нему вернуться. Постепенно появились деревья, качели, и когда на качели присела парочка, мне стало спокойнее, эмоции улеглись, появилось чувство наполненности. Это прекрасный инструмент работы со своим состоянием».