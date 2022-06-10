На территории киногорода «Пилигрим Порто» прошли показы Magic Fashion Week

Magic Fashion Week проходит в России в третий раз. Задуманный концепт мероприятия – Сказка в Мире Моды. Magic Fashion Week — это не просто демонстрация модной одежды, но и увлекательное театрализованное интерактивное шоу, в котором участвуют известные актёры и пришедшие зрители. Работы дизайнеров, в большинстве представили дети-модели, погружая зрителей в атмосферу волшебства и уникальных историй.

В показах приняли участие пять российских дизайнеров: Шибина Надежда с коллекцией «С чистого листа»; Казакова Оксана с коллекцией праздничных нарядов для ярких девчонок и мальчишек; Шарлау Ирина со свадебной коллекцией «Нежность»; Терешина Софья, самая юная среди дизайнеров, совместно с дизайнером Ева Игнис представили коллекцию «Симфония лета»; Халанская Наталья с коллекцией «RUSSIAN FAIRY TALES».

Каждого мастера отличала узнаваемая индивидуальность, но общая идея события при этом сохранялась.

Украсили мероприятие опытные и начинающие звезды.

Самым ярким «жителем города» оказался король пародии – Александр Песков.

Потрясающими выступлениями порадовали вокалисты: победитель телепроекта «Голос Дети» Кузаков Валерий, Победитель телепроекта «Голос Дети 6» Рената Таирова, талантливая вокалистка, модель, номенант премий, радиоведущая, певица Мару Лол и талантливая певица, начинающая актриса, модель, Лицо Magik Fashion Week – Калашникова Александра.

Открывали неделю моды опытные, зажигательные и уже давно все полюбившиеся дети из школы танца «Тодес-Яуза» сопровождающие театральной постановкой на площадке показы всех дизайнеров играя важную роль «жителей города».

В следующий раз Magic Fashion Week соберет нас на новую сказку в октябре этого года.

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