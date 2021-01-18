Стартует прием заявок в акселератор легкой промышленности Seasons Tech V.2

Компания «Русские сезоны» объявляет о старте приема заявок в отраслевую акселерационную программу развития Seasons Tech V.2, организованную при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». С 18 января по 28 февраля 2021 года открыт прием заявок на участие в Seasons Tech V.2 – акселерационной программе поддержки и развития российских инновационных проектов в области легкой промышленности.

Для участия в Акселераторе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, дизайнеры, начинающие предприниматели, представители технологических стартапов из России, а также команды, разрабатывающие инновационные решения в легкой промышленности в следующих категориях:

новые материалы для производства и защиты одежды и обуви;

AR/VR-технологии;

3D-печать;

e-commerce и мобильные приложения для реализации продукции легкой промышленности;

носимые гаджеты;

роботизация;

цифровая одежда.

В ходе программы участники получат профессиональную экспертную помощь, содействие в координации всех этапов разработки проектов и тестирования продуктов, познакомятся с индустриальными партнерами и ведущими экспертами рынка легкой промышленности и инноваций.

В рамках Акселератора пройдет 8 интенсивов по следующим темам:

«Построение команды»;

«Управление проектами в стартапе. Стратегия реализации собственных бизнес-задач»;

«Современные подходы к анализу рынка. Бизнес-идеи»;

«Финансовая экология компании»;

«Маркетинг и pr»;

«Анализ успешных и провальных кейсов»;

«Презентация своего проекта: «продающий дизайн»;

«Финансовая стратегия проекта, навыки презентации технологических проектов».

В финале Акселератора, в рамках Demo day команды представят свои проекты членам экспертного совета, в который войдут инвесторы и представители компаний легкой промышленности.

Для участия в Demo day будут отобраны 12 команд. Из них 6 команд представят результаты решения бизнес-задач индустриальных партнеров, остальные 6 – свои авторские проекты. По итогам мероприятия авторы трех проектов, обладающих, по мнению экспертного жюри, максимальным бизнес-потенциалом, получат гранты на развитие.

«В рамках Seasons Tech V.1, который состоялся в 2018-19 гг., было рассмотрено более 200 заявок из 20 регионов России. 80 участников прошли образовательную программу. Более 30 экспертов поработали с командами. На Demo day Seasons Tech V.1 12 команд-финалистов представили презентации своих проектов, первичные бизнес-планы и прототипы изобретений или работающие технологии. 3 команды получили гранты на развитие своих проектов», – прокомментировала президент «Русских сезонов» Дарья Мациевская.

«Проект Seasons Tech V.2 направлен на поддержку начинающих предпринимателей в области инновационного развития легкой промышленности, – отметила советник по развитию негосударственного института развития «Иннопрактика» Анна Исаева. – Привлечение к работе в Seasons Tech V.2 экспертов легкой промышленности и представителей компаний-ведущих игроков отрасли, которые, с одной стороны, передают практический опыт и знания участникам акселератора, а с другой – формулируют для них актуальные отраслевые задачи, поможет профессиональному развитию молодых специалистов».

Образовательным партнером проекта выступает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Он вошел в ядро рабочей группы, проектирующей Wearnet – экосистему бизнесов, включающую моду, легкую промышленность, ритейл и технологии, которые производят и распространяют продукт будущего.

Чтобы принять участие в Seasons Tech V.2, необходимо подать заявку на официальном сайте проекта ruseasons.com/accelerator c 18 января до 28 февраля 2021 года.

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