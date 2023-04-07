В кинотеатральный прокат вышел триллер «Игра на выживание» с участием Микки Рурка

Вместе с легендарным обладателем премии «Золотой глобус» и номинантом на «Оскар» Микки Рурком главные роли в триллере сыграли Мена Сувари («Красота по-американски», «Американский пирог») и Каспер Ван Дин («Звездный десант», «Конмэн», «Сонная Лощина»). Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года.

Фильм британского режиссера Элизабет Блейк-Томас рассказывает о группе мужчин-охотников, которые регулярно заманивают женщин на свой остров с целью охоты на них с выигрышем 100 тысяч долларов. Но на этот раз мужчины связались не с теми тремя девушками и к своему удивлению обнаруживают, что на них самих ведется охота.

Микки Рурк и Мена Сувари вновь появляются на одном экране спустя почти 20 лет после совместной работы в картине «Домино» (реж. Тони Скотт) 2005 года.

Элизабет Блейк-Томас, режиссер фильма: «Этот фильм отличается от других моих работ обилием трюков и “взрослых” тем. Было очень весело работать с постановщиками трюков и дублерами, а также с актерами, выполняющими свои собственные трюки. Большинство моих фильмов ориентированы на семейную аудиторию, поэтому женоненавистнические персонажи картины и сцены нападения оказались для меня непростой задачей. Съемки в Миссисипи также были для меня в новинку, так как раньше я снимала только в Лос-Анджелесе. При монтаже мы позаботились о том, чтобы сосредоточить внимание на нашей главной героине Кассандре и ее миссии линчевателя».

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