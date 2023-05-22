Захватывающий скандинавский триллер «Иллюзия побега» выходит в прокат по России

25 мая компанией «Про:взгляд» выпускает в прокат захватывающий скандинавский триллер «Иллюзия побега». Фильм рассказывает мистическую историю молодой пары, которая сбежав от городской суеты, встречает в лесу собственных двойников. Среди создателей фильма – авторы хитов для Netflix, в том числе популярного сериала «Каштановый человечек». Премьера картины состоялась на Роттердамском кинофестивале.
«Иллюзия побега» – идеальный образчик скандинавского триллера. В последние годы в северных странах произошел настоящий бум в литературе и кино, и скандинавские триллеры стали актуальным брендом. Это всегда изобретательные сюжеты, сложные и далекие от идеальности главные герои, критика общества потребления и идеи государства всеобщего благосостояния. И главное – атмосфера: фантастически красивые, но при этом мрачные и пугающие пейзажи.
Сюжет
Фильм повествует о молодой паре Стине и Тейт, которая переезжает из Копенгагена в уединенный дом в шведском лесу, без соседей, интернета и телефона. Писательница Стине планирует использовать уединение, чтобы закончить свой дебютный роман, а ее супруг Тейт превращает их эксперимент в подкаст, еженедельно отправляя в редакцию новые выпуски.
Изначально кажется, что фильм нацелен на критику современного общества в духе Рубена Эстлунда или Михаэля Ханеке, но набрав обороты, «Иллюзия побега» совершает неожиданный сюжетный поворот, добавляя напряжение и саспенс. Рассчитывающие на уединение Стине и Тейт неожиданно узнают о соседях, живущих на другом берегу озера. Незнакомцы оказываются их двойниками. При встрече первой реакцией друг на друга становится агрессия. Затем следует осторожное перемирие и попытка разобраться в причинах разрыва пространственно-временного континуума. Что же произошло? Одна из пар случайно оказалась в чужой параллельной реальности? Все это происходит во сне? Они страдают галлюцинациями? А может быть оказались жертвами странного заговора с похищением тел?
Начиная с эпохи романтизма, тема двойничества в искусстве стала невероятно популярна: двойники (или доппельгангеры) появляются у Гофмана и Эдгара По, Гоголя и Достоевского. Двойники в кино появились с первых лет существования нового искусства: еще в 1898 году Жорж Мельес выпустил фильм «Одна голова хорошо, а четыре лучше». Дальше – больше: «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, «Враг» Дени Вильнева, «Двойная жизнь Вероники» Кшиштофа Кесьлевского, «Двойник» Ричарда Айоади, «Королевство кривых зеркал» Александра Роу и десятки других фильмов. В них режиссеры размышляют о двойниках и показывают клубок пугающих реакций, которые могут возникнуть при встрече со своими точными копиями: экзистенциальный ужас, глубокая эмоциональная связь и тревожащее эротическое влечение.
«Мы рады, что именно это кино стало первым в ряду скандинавских картин для нашей компании. При всей канонической жанровой составляющей и визуальной насыщенности, фильм являет собою болезненно меткий слепок времени, эпохи посткарантина и постиндивидуализма, когда главным испытанием на прочность становится встреча с собственным отражением. Пожалуй, одной из первых ассоциаций после просмотра был великий «Антихрист» Ларса фон Триера» - Татьяна Долженко, кинопрокатная компания Про:взгляд.
«Все мы строим грандиозные планы на собственную жизнь: мечтаем о счастье, самовыражении и верим в то, что можем быть счастливы с одним человеком в течение всей жизни. На что мы готовы пойти, чтобы получить ту жизнь, которую, по нашему мнению, мы заслуживаем?» - Каролине Люнгбю, режиссер фильма.
Команда фильма
Каролине Люнгбю / Karoline Lyngbye – в своих фильмах исследует взаимодействие и взаимовлияние психологической драмы и жанрового фильма. Используя жанр как прием для проникновения в проблематику фильма, она затрагивает сложные вопросы о том, что значит быть человеком в современном мире. Режиссер бросает вызов ожиданиям зрителей по поводу того или иного жанра. «Иллюзия побега» – режиссерский дебют Каролине.
Миккель Бо Фёльсгор / Mikkel Boe Følsgaard – один из самых талантливых скандинавских актеров. В прошлом году он был номинирован на премию Датской киноакадемии за роль в сериале Netflix «Каштановый человечек». За роль в фильме Малу Рейманн «Совершенно нормальная семья» он был номинирован на премию Датской киноакадемии и премию Датской ассоциации критиков как лучший актер. В 2012 году актер получил «Серебряного медведя» Берлинского международного кинофестиваля за свою дебютную роль в фильме Николая Арселя «Королевский роман».
Марие Бак Хансен / Marie Bach Hansen – одна из самых известных датских актрис. Играла в многочисленных театральных постановках, художественных фильмах и телесериалах. Известна ролями в сериалах «Наследие» и «Правительство».
Примечательный факт о подготовке проката в РФ
Локализованный постер для фильма «Иллюзия побега» создан компанией «Про:взгляд». Это первый в истории российского кинопроката случай разработки постера с помощью искусственного интеллекта, одной из самых трендовых технологий современности. Вместе с арт-директором Денисом Попенковым, который специализируется на креативах с использованием нейросетей, была придумана концепция, сгенерированы изображения и добавлены визуальные элементы из фильма. российский кейс с постером был воспринят как новаторский и продюсерами картины, которые оценили его настолько высоко, что планируют презентовать партнерам на предстоящем Каннском кинорынке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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