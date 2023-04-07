В прокат выходит приключенческая картина о путешествиях между мирами «Волшебная флейта»

7 апреля в российский прокат выходит приключенческая картина о путешествиях между мирами «Волшебная флейта». Продюсером проекта выступил Роланд Эммерих, который ранее работал над такими культовыми фильмами, как «День независимости», «Годзилла», «Послезавтра». Прокатчик фильма - кинокомпания «Наше кино».

Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу, чтобы стать певцом. И, когда его туда принимают, кажется, что его мечта сбылась. Однако оказывается, что мир привилегированной школы полон недоброжелателей, что плетут интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный новый мир, где фантазия не имеет границ. И вот Тим уже оказывается втянут в водоворот событий. Днем в своей обычной реальности он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует своей жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину…

Главную роль в фильме исполнил актер Джек Вульф, известный по сериалам «Ведьмак» и «Тень и кость»:

– «Волшебная флейта» – это история взросления, в первую очередь. Это фильм о парне, которому приходится очень трудно. Он – одаренный музыкант, и он поступает в музыкальную школу по семейным обстоятельствам позже, чем остальные. Ему предстоит многое узнать о себе, о первой любви, понять, что значит быть артистом, сколько сложностей лежит на этом пути. И он находит себя в этом невероятном, волшебном, фантастическом путешествии.

Джек Вульф о своем герое:

– Думаю, у Тима множество черт, которых нет у принца Тамино. Он очень вежливый, скромный и вряд ли когда-либо чувствовал себя героем или крутым парнем. Когда мы с ним встречаемся, он уже несколько месяцев пытается выпутаться из сложной жизненной ситуации и не очень понимает, зачем поступил в эту школу, что ему вообще нужно. Тем не менее, он готов на авантюру и отправляется в путешествие, чтобы понять свое предназначение. При этом его альтер-эго – принц Тамино – настоящий герой, готовый всех спасти.

Роль Папагено, друга главного героя, исполнил актер Иван Реон:

– В этом фильме я играю Папагено, он птицелов Королевы Ночи. И, можно сказать, он друг поневоле для Тима, помогает ему в испытаниях. Он очень хороший парень, хотя начала с неохотой соглашается помочь, но потом втягивается. Он, конечно, немного глуповат и делает все только хуже, тем не менее, искренне. Мне понравилось быть таким откровенным, хоть и не самым умным парнем.

Кроме того, в фильме сыграли Ф.Мюррэй Абрахам («Белый лотос», «Родина»), Нив Маккормак («Ведьмак»), Амир Уилсон («Темные начала») и другие.

Роланд Эммерих продюсер о работе над фильмом:

– «Волшебная флейта» – это история, полная приключений и фантастических персонажей, которые составляют идеальную основу для фильма на все времена. Музыка, вдохновившая нас на работу над этим фильмом, вдохновляет и людей во всем мире, независимо от возраста и происхождения. Кроме того, меня особенно порадовало то, что нам удалось привлечь Ф. Мюррея Абрахама, сыгравшего Сальери в фильме «Амадей» Милоша Формана, на роль директора моцартовской школы-интерната. Это наша «пасхалочка».

Съемки фильма проходили в нескольких странах, включая родину композитора Вольфганга Амадея Моцарта - город Зальцбург. Кроме того, съемки проходили в Испании на острове Тенерифе, в Марокко, а также на студии в Мюнхене.

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