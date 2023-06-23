ФПРК и «Енисей кино» заключили соглашение о сотрудничестве

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) заключил соглашение с КГАУК «Енисей кино» о развитии кинематографа в рамках Второго международного форума кинопроизводителей, который проходил 20-22 июня в Минусинске (Красноярский край). Документ определяет формат и характер взаимодействия региона и Фонда по поддержке кинокомиссий, организации съёмок, участия в производстве и прокате игрового, документального и анимационного кино на территории Красноярского края.

«Красноярский край имеет интересную историю кинематографа. Проведя несколько лет назад некую перезагрузку концепции развития киноотрасли в регионе, мы имеем уже неплохие результаты. Не так давно я вошёл в состав Совета ФПРК, теперь мы подписали соглашение. Уверен, что наши дальнейшие шаги не только будут способствовать укреплению киноотрасли в Красноярском крае, но станут предпосылками для консолидация рынка регионального кино России», – отметил и.о. губернатора Красноярского края Василий Нелюбин.

Одним из ключевых событий форума также стал питчинг кинопроектов. Чиновникам и кинематографистам были представлены 10 игровых и документальных работ.

Победителем в категории «Игровое кино» стал проект «Красноярское краткое» (авторы сценария Анастасия Белошапкина, Елизавета Бояринова, Иван Черников, Дмитрий Синицин, режиссёры Анастасия Белошапкина, Елизавета Бояринова, Иван Черников, продюсеры Дмитрий Резвых, Екатерина Ракова, Михаил Нельзин).

Лучшим в категории «Документально кино» стал проект фильма «Танзыбейский Прометей» (режиссёр Оксана Веселова, продюсер Иван Волошин).

Все победители – из Красноярска. Они получили по 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

«Проведение питчинга является составной частью масштабного проекта по развитию регионального кинематографа. Для Красноярского края, с его уникальным природно-рекреационным потенциалом, раскрытие возможностей местного кинопроизводства открывает перспективу для “открытия” региона широкому зрителю», – подчеркнул заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин, выступивший модератором деловой программы форума.

Деловая программа включала также круглый стол «Перспективы развития кинопроизводства в Красноярском крае». Мероприятие было дополнено рядом практических шагов по консолидации усилий в рамках стратегии развития регионального кинематографа. В центре внимания участников встречи находились различные аспекты региональной киноиндустрии – от образовательных проектов до вопросов привлечения инвестиций и установления эффективных коммуникаций между кинопроизводителями и местными органами власти.

Все участники мероприятия подчеркивают необходимость системного подхода к развитию кинопроизводства в регионах, учету местной специфики и в то же время использования современного опыта в создании и продвижении кинопродукции.

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