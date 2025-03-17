Пластинку, которую любил слушать маршал Рокоссовский, передали в Музей Победы

Музей-заповедник «Прохоровское поле» принимает участие в создании масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 9 Мая в московском Музее Победы. Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Музей-заповедник «Прохоровское поле» — партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали грампластинку 1943 года, которую любил слушать маршал Рокоссовский, находясь на фронте. На пластинке записаны музыкальные произведения «Вася Крючкин» и «Когда песню поешь» в исполнении Ансамбля под управлением Д. Лейвина.

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.