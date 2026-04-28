Севастополь в годы войны: новая выставка в Музее Победы

Музей Победы представил новую экспозицию под названием «Подвиг Севастополя». Мероприятие посвящено выдающимся моментам истории города-героя в период Великой Отечественной войны. Данная выставка проводится в рамках программы «Школьный музей Победы».

В экспозиции «Подвиг Севастополя» принимают участие школьные музеи Москвы, Севастополя, а также образовательных учреждений из деревни Ново-Ямская Тверской области и города Касимова Рязанской области. Представленные экспонаты, включая редкие реликвии, рассказывают посетителям о ходе освобождения Севастополя и завершении Крымской наступательной операции, проведенной советскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

На выставке демонстрируется свыше 70 уникальных предметов из музейных коллекций школ. Среди них – личные вещи, элементы вооружения и экипировки, фотографии, документальные материалы, печатные издания и многое другое. Особое место занимает комплекс предметов, принадлежавших Герою Советского Союза, адмиралу Филиппу Октябрьскому — в годы войны возглавлял Черноморский флот, руководил обороной Севастополя и Крымской операцией. Многие из этих реликвий, включая личный фотоальбом адмирала с его собственноручными подписями, письмо от дочери, депутатский билет, будут впервые представлены широкой публике.

Отдельный раздел выставки посвящен знаменитому поэту Эдуарду Асадову, участнику боев за Севастополь. Получив во время Крымской операции тяжелое ранение, лишившее его зрения, поэт не сломился. Преодолев трудности, он нашел себя в поэтическом творчестве. Посетители увидят его личные вещи: походный котелок, фрагменты ремня и полевую сумку, копию письма матери, а также книги «Дума о Севастополе» и «Зарницы войны».

Экспозиция показывает морскую форму и бескозырку начала 1940-х годов, график торпедной атаки подводной лодки, макеты кораблей, бюсты адмиралов, морские флаги, награды и личные вещи уроженцев Севастополя – героев войны. Дополняют выставку архивные фотографии экипажей подводных лодок и их командиров.

Организаторами выставки выступили несколько московских, севастопольских и региональных школ, носящих имена военноначальников и государственных деятелей, связанных с историей города и флота.