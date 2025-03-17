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ДомойLIFESTYLEВ Москве состоялась премьера семейного блокбастера «Пальма 2»

В Москве состоялась премьера семейного блокбастера «Пальма 2»

editor
By editor
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светская премьера фильма пальма 2
Фото © Анна Темерина, предоставленно пресс-службой Телеканала «Россия»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейной картины «Пальма 2».

Фильм представили актеры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов, Иван Агапов, режиссер Владимир Кондауров, креативный продюсер и автор сценария Александр Домогаров мл., продюсеры Антон Златопольский, Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян и Наталия Клибанова, а также съемочная группа картины.

Гостями премьеры стали Леонид Якубович, Дарья Златопольская, Дарья Мороз, Полина Аскери, Ирина Безрукова, Федор Добронравов, Мария Янковская, Нана Муштакова, Катя Червова, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна, Владимир Маслов, Мария Горячева, Иван Бурляев, Евгения Тарасова, Никита Плахотнюк, Григорий Гладков и многие другие.

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