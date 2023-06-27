На ВДНХ открылась фотовыставка объектов культурного наследия России

27 июня на аллее центрального входа в парк «Останкино» открылась выставка «История вокруг нас». Здесь представлены 20 фотографий объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Среди них Новодевичий монастырь (Москва), усадьба Харитоновых (Екатеринбург), Смоленская крепость, форты Милютин, Риф (Кронштадт) и Штайн (Калининград), усадьба Асеевых (Тамбов), усадьба Знаменское — Раек (Тверская область), Погодинская изба (Москва), памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев (Еврейская автономная область), и другие.

В своем стремлении запечатлеть прекрасные памятники архитектуры и исторические здания авторы кадров фактически создают фотолетопись нашего наследия. Оно продолжает жить и свидетельствовать об истории страны благодаря таким подвижникам — волонтерам и фотохудожникам.

Цели фотопроекта: обратить внимание гостей выставки на присутствие в повседневной жизни объектов культурного наследия — нашей истории, обозначить роль памятников архитектуры в сохранении истории и формировании культурного кода, укрепить чувство национальной гордости.

Фотовыставка будет работать в течение месяца, до 27 июля.

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