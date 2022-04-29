«Все свои». Выставка произведений Гарри Гордона в МВК РАХ

Большая ретроспективная выставка в залах МВК РАХ комплексно представляет разные грани живописного и литературного дарования Гарри Гордона: экспозиция станковых произведений сопровождается поэтической фонограммой стихов, записанных голосом автора. В тематических разделах живопись дополняется мультимедийными инсталляциями с фрагментами авторского кино «Пастух своих коров», «Огни притона». В живописи художник продолжает традиции южнорусской школы – направления, впитавшего повествовательность российских художников-передвижников и любование французских импрессионистов мимолетной красотой жизни.

Гарри Гордон. Авентинский холм. Холст, картон, масло, 60х40 см. 2016 год

Гарри Гордон. Бегство в Египет. Холст, масло, 70х70 см. 2010 год

Гарри Гордон. Большая рыба. Оргалит, масло, 67х61 см. 2016 год

Гарри Гордон. Иудейская пустыня. Оргалит, масло, 40х50 см. 2009 год

Гарри Гордон. Порто-Эрколе. Набережная. Оргалит, масло, 60х80 см. 2005 год

Гарри Борисович Гордон родился в Одессе через несколько дней после начала Великой Отечественной войны. За плечами этого художника сотни написанных картин, выставки по всему миру, тысячные тиражи книг прозы и поэзии, сценарии фильмов. Он член Международного художественного фонда и Союза писателей Москвы, лауреат Всероссийской Горьковской премии.

Экспозиция постепенно, от зала к залу, раскрывает основные темы творчества автора, прошедшие через всю его жизнь. Повествование начинается с города детства – старой Одессы. Образ малой родины, с неспешным провинциальным бытом жаркого Причерноморья населен персонажами, ушедшими в мир преданий — шарманщиками, бродячими балаганными артистами, старьевщиками, разухабистыми матросами, гарными бабёнками, распевающими на бескрайних бахчах протяжные степные песни. Его герои полнокровны и жизненны. Каждый холст рассказывает истории человеческих судеб и жизни всего поколения. При этом тающая в дымке иллюзия, напоминает о том, что образы родом из ностальгического сна, озарения памяти, внутреннего свечения воспоминаний. Атмосферу погружения в мир художника дополняет антураж аутентичного предметного мира и музыка.

Второй раздел экспозиции посвящен северной деревне Чупеево, сопряженной с периодом зрелости лирического героя. Населяющие его персонажи оторваны от привычной городской суеты, они погружены в диалог с русской равниной, болотом, лесом, полем до горизонта. Пространство и человек становятся равнозначными героями, ведущими диалог о вечности бытия.

В объемной библейской теме у Гордона присутствуют два полноправных направления – Ветхий и Новый Завет. Каждое направление поступательно раскрывается в экспозиции, в хронологическом порядке, разворачивая перед зрителем драматургию авторской философии. «Истоки бытия» — дискурс о жизни первых людей на земле – Адама и Евы, их осознании себя, Бога и окружающего мира. Этот цикл синхронизирован у автора с прозой «Божья тварь», отрывки из которой в текстовом и аудио формате дополняют визуальный ряд. Ветхозаветная серия Гарри Борисовича не иллюстративна, она не комментирует события Библии – это самостоятельное размышление о спирали человеческой истории, на которой события тысячелетней давности примеряются на современную жизнь.

Православный цикл – сокровенный разговор о проблеме выбора, о добре и зле, о христианских ценностях, о честности перед лицом Всевышнего. Кульминация выставки – экспонируемое в отдельном зале эпохальное полотно «Голгофа» — хрестоматийный сюжет, трактованный автором без привычного канонического Распятия, а ракурс «с Креста» дает новую трактовку темы. Сакральное пространство зала становится метафорой Миссии Художника.

Выставка работает с 1 по 26 июня 2022 года.

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